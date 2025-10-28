Genoa, c’è il rinnovo per Ekhator: in rossoblù fino al 2029

Genova. Era nell’aria, adesso è ufficiale Jeff Ekhator ha rinnovato il suo contratto con il Genoa. Il numero 21 vestirà la maglia rossoblù fino al 30 giugno 2029.

L’attaccante genovese, classe 2006, aveva il contratto fino al 2027 ma con la nuova firma, avvenuta oggi, ha esteso il proprio contratto per altri 2 anni.

Jeff, già campione d’Italia con l’Under 18 del Grifone nel 2024, quest’anno ha vestito la maglia della prima squadra 7 volte segnando anche una bellissima rete contro il Napoli. Con questo prolungamento del contratto il Genoa ha voluto così blindare il gioiellino cresciuto nel proprio settore giovanile