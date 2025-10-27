Genoa, approvato il bilancio: migliora il debito. Revocato Zangrillo

Genova. L’assemblea degli azionisti del Genoa ha approvato il bilancio d’esercizio al 30 giugno 2025: perdite per 33,3 milioni di euro (dimezzate quelle dell’esercizio precedente) e un debito di 129 milioni di euro in netto miglioramento rispetto ai 160 milioni dell’esercizio precedente.

Tra i dati positivi l’aumento del patrimonio netto che passa da 1,05 milioni a 17,9 milioni grazie all’iniezione di 40 milioni, già interamente versati, dall’azionista di maggioranza Dan Sucu, presente all’assemblea.

Positivo anche il margine operativo lordo per oltre 27 milioni di euro, dato che si conferma per il secondo anno consecutivo.

L’altro elemento all’ordine del giorno era la proposta di revoca per “giusta causa” dal ruolo di consigliere di amministrazione dell’ex presidente Alberto Zangrillo. Nei confronti di Zangrillo − riporta l’Ansa − non è stata avviata un’azione di responsabilità come era stato elencato all’ordine del giorno. L’assemblea ha approvato la revoca. Ufficializzato anche l’ingresso nel cda di Ovidio Golea e Razvan Rat che erano già stati cooptati in precedenza.

Fuori dal centro sportivo è apparsa una scritta contro Andrès Blazquez, che, com’è noto da tempo, era da tempo in contrasto con Zangrillo.

Il presidente Sucu, al termine dell’assemblea, ha ribadito la fiducia in Vieira: “Ho fiducia anche nella squadra − ha detto all’Ansa − e sono qui proprio per parlare a tutti loro e ribadirlo. Siamo pronti anche a intervenire a gennaio sul mercato. Ma sono dell’idea che abbiamo un allenatore forte e bravo e che abbiamo tutto per competere. Lo ripeto: Vieira è il nostro unico piano come allenatore per questa squadra. Quella di ieri è stata una giornata brutta per tutti i genoani. Ripenso anche alle due occasioni nel finale e credo che sia mancata anche un po’ di fortuna. Ma sono convinto che riusciremo a raggiungere la salvezza e per questo sono dell’idea che non ci sia motivo di entrare nel panico, anche ripensando alle altre prestazioni di questo inizio campionato. Quello che dico ora a voi lo dirò anche alla squadra alla quale ribadirò la mia fiducia. Posso però confermare che se servirà ci muoveremo sul mercato”.