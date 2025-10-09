  • News24
Ancora in piazza

Gaza, stasera confermata la fiaccolata della Uil a Genova: “Fermiamo il massacro in Palestina”

Appuntamento dalle 20 alle 22 in piazza Colombo, prosegue la raccolta fondi per la parrocchia Sacra Famiglia di Gaza

"Gaza sta bruciando", migliaia al presidio in piazza De Ferrari

Genova. La Uil Liguria, nonostante l’annuncio della firma dell’accordo Israele-Hamas proposto da Trump, conferma la fiaccolata di questa sera, prevista dalle 20.00 alle 22.00 in piazza Colombo a Genova, in favore del popolo palestinese: “Per la pace in Palestina: fermiamo il massacro“.

La manifestazione indetta dalla Uil Liguria, e patrocinata dall’Ordine dei Giornalisti della Liguria, prevede una fiaccolata in piazza Colombo ed interventi dal palco di istituzioni e associazioni.

Dal palco di piazza Colombo si faranno sentire anche le delegazioni della Uil provenienti da tutta la Liguria.

La Uil prosegue nella sua azione di solidarietà con la raccolta fondi a sostegno delle attività della parrocchia Sacra Famiglia di Gaza per portare aiuti alla popolazione stremata dalla guerra. È stato attivato il seguente conto corrente: IBAN IT 36 W 01030 03200 00000 9104911. Per chi volesse contribuire, la causale è: “Per attività umanitarie promosse dalla Parrocchia Sacra Famiglia di Gaza“.

