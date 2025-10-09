Gaza, stasera confermata la fiaccolata della Uil a Genova: “Fermiamo il massacro in Palestina”

Genova. La Uil Liguria, nonostante l’annuncio della firma dell’accordo Israele-Hamas proposto da Trump, conferma la fiaccolata di questa sera, prevista dalle 20.00 alle 22.00 in piazza Colombo a Genova, in favore del popolo palestinese: “Per la pace in Palestina: fermiamo il massacro“.
La manifestazione indetta dalla Uil Liguria, e patrocinata dall’Ordine dei Giornalisti della Liguria, prevede una fiaccolata in piazza Colombo ed interventi dal palco di istituzioni e associazioni.
Dal palco di piazza Colombo si faranno sentire anche le delegazioni della Uil provenienti da tutta la Liguria.
La Uil prosegue nella sua azione di solidarietà con la raccolta fondi a sostegno delle attività della parrocchia Sacra Famiglia di Gaza per portare aiuti alla popolazione stremata dalla guerra. È stato attivato il seguente conto corrente: IBAN IT 36 W 01030 03200 00000 9104911. Per chi volesse contribuire, la causale è: “Per attività umanitarie promosse dalla Parrocchia Sacra Famiglia di Gaza“.