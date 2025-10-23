Gaza, 12 container di Music For Peace in partenza ma il viaggio è un’incognita: venerdì sera presidio e corteo

Genova. Sono 12 i container di cibo e aiuti raccolti da Music for Peace grazie alla generosità di migliaia di cittadini e diretti da Genova a Gaza: la nave con il materiale è in partenza ufficialmente questo venerdì 24 ottobre dal porto del capoluogo ligure. Ma a causa della scarsa attivazione del governo italiano e della Farnesina, spiegano dall’ong, ci sono molte incertezze sul prosieguo del viaggio.

In occasione della partenza, che per settimane è rimasta in stand by e che ha ripreso concretezza dopo la riapertura di alcuni valichi in seguito alla firma dell’accordo per la tregua, Music For Peace ha voluto richiamare i genovesi a una nuova mobilitazione. “Chiediamo di rivolgersi alle istituzioni italiane e domandare con forza e con dignità quale sarà il destino del convoglio umanitario di Music for Peace”.

E così venerdì sera l’appuntamento è per un presidio alle 19 davanti alla sede dell’associazione, in via Balleydier, zona San Benigno, e poi per un corteo in partenza alle 20 e diretto fino a piazza Caricamento. Una nuova manifestazione dopo quella imponente del 30 agosto scorso, quella che aveva accompagnato simbolicamente la partenza delle barche che poi si sono unite alla Flotilla.

Venerdì sera, a Music For Peace, interverranno insieme al presidente dell’ong Stefano Rebora anche Mona Abuamara, ambasciatrice di Palestina, Maria Elena Delia, portavoce di Italia Global Sumud Flotilla, Benedetta Scuderi, europarlamentare, imbarcata sulla Global Sumud Flotilla e Luca Franza, camallo della Compagnia Unica dei Lavoratori del Porto di Genova. Sono inoltre previsti collegamenti in diretta con Gaza.

Non è previsto, questa volta, un “ticket” con il Calp, il collettivo autonomo di lavoratori portuali che però prosegue la sua battaglia contro i traffici di armi attraverso lo scalo genovese e non solo.

La nave con i container diretti a Gaza partirà dal porto di Genova con destinazione Gaza. Il porto di arrivo sarà Aqaba, in Giordania, da dove avranno inizio le operazioni di scarico e di coordinamento logistico per il successivo invio degli aiuti verso la Striscia di Gaza, probabilmente attraverso il valico di Kissufim.

“Al momento, Music for Peace non ha ricevuto alcuna documentazione ufficiale da parte delle istituzioni italiane, né alcun pre clearance dal contatto fornito dalla Farnesina – spiegano gli attivisti che, in quattro, partiranno al seguito del container via aereo – riteniamo che non sia più possibile attendere oltre. Per questo motivo rivolgiamo un appello sincero e accorato a tutte le persone che hanno reso possibile questa raccolta, a chi ha donato, a chi ha aiutato, a chi ha creduto e crede in questo progetto. Sarà importante essere presenti alla manifestazione, insieme, fianco a fianco, perché c’è davvero bisogno di tutti e tutte”.