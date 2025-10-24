  • News24
Viabiltià

Sestri Levante, continuano i lavori di messa in sicurezza della galleria Asseu: ecco le nuove chiusure

Il divieto di transito verrà segnalato con apposita segnaletica ma è consigliato programmare gli spostamenti, tenendo conto delle limitazioni temporanee

Sestri Levante. Continuano i lavori di messa in sicurezza della galleria Asseu. In particolare, il Comune di Sestri Levante ha disposto una nuova chiusura nelle notti di lunedì 27 ottobre e martedì 28 ottobre dalle ore 21:00 alle 5:00 del giorno successivo nel tratto che comprende via Ponzerone e località Asseu.

In queste fasce orarie sarà interdetto il transito veicolare e potranno transitare esclusivamente i mezzi autorizzati impegnati nei lavori.

La chiusura è necessaria per consentire l’ultimazione dei lavori di messa in sicurezza della galleria, in particolare del montaggio delle centine con annesse prove di laboratorio previste nell’ambito dell’intervento. Il divieto di transito verrà segnalato con apposita segnaletica ma è consigliato programmare gli spostamenti, tenendo conto delle limitazioni temporanee.

