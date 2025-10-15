Laura Gaggero: “Dal municipio Levante progetto pilota per il turismo”

Genova. Si è svolta ieri la commissione consiliare convocata per dare seguito alla proposta di installazione di segnaletica turistica dedicata alla valorizzazione del territorio del Municipio Levante. L’iniziativa trae origine da una mozione presentata lo scorso 28 luglio dalla consigliera Laura Gaggero (Fdi), discussa nel corso di un consiglio municipale partecipato anche dalla cittadinanza.

Anche la commissione ha registrato una significativa presenza di cittadini e operatori turistici, a conferma di quanto il tema sia sentito. “La partecipazione dimostra che la valorizzazione del territorio unisce e coinvolge tutti”, ha commentato la consigliera.

Nella mozione erano stati ripercorsi i concept adottati durante i tre anni in cui la consigliera ha ricoperto il ruolo di assessore comunale al Turismo e al Marketing territoriale nella prima giunta Bucci, proponendone l’estensione al territorio del municipio Levante, dove oggi ricopre la delega al Turismo. In particolare sono stati citati i quattro tour colorati del centro storico, le mappe “metro minuto”, il progetto Pedestribus, il recupero e i tour delle edicole votive e i cammini urbani sviluppati in collaborazione con le guide turistiche e il CAI.

L’obiettivo è definire itinerari turistici tematici che consentano ai visitatori di esplorare l’intero territorio municipale seguendo un filo conduttore. “Solo così si può far percepire la ricchezza delle nostre proposte e portare i flussi turistici dal mare all’entroterra”, ha sottolineato la consigliera.

Durante la commissione sono emerse proposte bipartisan per la mappatura di percorsi nella Valle Sturla e degli itinerari che collegano via del Commercio a Sant’Ilario, da integrare in un nuovo progetto Pedestribus. È stata inoltre suggerita la valorizzazione dell’itinerario colombiano e di quello “antico romano”, da sviluppare insieme alle guide turistiche e al CAI nell’ambito dei cammini urbani, con particolare attenzione anche a truogoli ed edicole votive.

Sul tema delle edicole votive è già stato avviato, in collaborazione con l’Università di Genova, un progetto di mappatura nei quartieri di Quarto e Sturla. In commissione è emersa la possibilità di coinvolgere l’amministrazione centrale per replicare, come già nel 2020/21, interventi di recupero e creazione di itinerari dedicati.

I lavori proseguiranno nelle prossime commissioni municipali, che potranno svolgersi in forma itinerante con l’obiettivo di raccogliere proposte puntuali da trasformare in mappe e percorsi turistici a disposizione di cittadini e visitatori. «Lavorare sulla segnaletica e sugli itinerari significa valorizzare ogni parte del territorio e coinvolgere attivamente la comunità», ha evidenziato la consigliera, sottolineando come la definizione di percorsi tematici favorisca anche la collaborazione tra diversi uffici dell’amministrazione, dai lavori pubblici all’abbattimento delle barriere architettoniche.

La consigliera ha infine espresso gratitudine al presidente Bogliolo “per la fiducia accordatami con la delega al Turismo, che mi consente di essere davvero una risorsa per il mio Municipio”.

La commissione ha richiesto al funzionario inviato dall’assessorato comunale al Turismo supporto operativo e adeguate risorse tecniche ed economiche per la realizzazione dei progetti. Sarà l’occasione per verificare «la reale volontà della nuova Giunta Salis di investire in questa direzione, come indicato nelle linee programmatiche”.