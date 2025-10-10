Ruba la borsa alla cliente di un bar, ladro in fuga bloccato dai carabinieri

Rapallo. Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri di Rapallo per avere derubato una donna che stava bevendo un caffè in un bar, fuggendo con la sua borsa.

Il 31enne, cittadino algerino, ha approfittato di un attimo di distrazione da parte della donna per afferrare la borsa griffata appoggiata vicino a lei ed è scappato.

I carabinieri, avvisati dal personale del bar, hanno avviato le ricerche e sono riusciti a bloccare l’uomo poco distante restituendo poi la borsa alla proprietario. Il 31enne è stato arrestato, trasferito nelle camere di sicurezza della compagnia di Santa Margherita Ligure e sottoposto alla direttissima.