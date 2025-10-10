  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Arrestato

Ruba la borsa alla cliente di un bar, ladro in fuga bloccato dai carabinieri

Il 31enne ha approfittato di un attimo di distrazione da parte della donna

carabinieri mare

Rapallo. Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri di Rapallo per avere derubato una donna che stava bevendo un caffè in un bar, fuggendo con la sua borsa.

Il 31enne, cittadino algerino, ha approfittato di un attimo di distrazione da parte della donna per afferrare la borsa griffata appoggiata vicino a lei ed è scappato.

I carabinieri, avvisati dal personale del bar, hanno avviato le ricerche e sono riusciti a bloccare l’uomo poco distante restituendo poi la borsa alla proprietario. Il 31enne è stato arrestato, trasferito nelle camere di sicurezza della compagnia di Santa Margherita Ligure e sottoposto alla direttissima.

Più informazioni
leggi anche
carabinieri giorno macchina
Bloccati
Furto in boutique a Portofino: ladri in fuga con le borse griffate fermati sull’autobus
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.