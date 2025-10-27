  • News24
Recidivo

Prova a rubare merce high tech per 900 euro, 50enne arrestato alla Fiumara

Agiva con una complice. La coppia era già responsabile di altri due furti simili commessi nello stesso negozio nel 2024

Riapertura Fiumara fase 3

Genova. Un uomo di 50 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato di Genova per una tentata rapina al centro commerciale La Fiumara.

La sua complice, una 21enne, è stata denunciata. I due, entrambi da fuori provincia, avevano cercato di rubare dispositivi elettronici per un valore di circa 900 euro.

L’uomo, dopo aver manomesso con una pinza i dispositivi di sicurezza di alcuni Apple Watch, aveva nascosto la refurtiva nel reparto elettrodomestici. La ragazza faceva da palo, controllando che nessuno li notasse.

Fermati dagli addetti alla vigilanza, hanno tentato la fuga: il 50enne ha spintonato ripetutamente una guardia prima dell’arrivo della polizia, che li ha bloccati e ha recuperato la merce, poi restituita al negozio.

Nella sua auto sono stati trovati cutter, tenaglie, un coltello, un piccone, materiale edile e un lampeggiante in uso alle forze dell’ordine, ora sotto sequestro.

Dalle immagini interne è emerso che la coppia era già responsabile di altri due furti di dispositivi elettronici commessi nello stesso negozio nel 2024. L’uomo, già noto per reati contro il patrimonio e sottoposto a un avviso orale del questore di Cosenza, è stato trattenuto in attesa della direttissima.

