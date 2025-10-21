Fulgis, Silvia Salis nomina i nuovi componenti del consiglio di indirizzo e del collegio dei revisori

Genova. Con provvedimento della sindaca Silvia Salis, sono stati nominati i nuovi componenti del Consiglio di Indirizzo e del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Urban Lab Genoa International School (FULGIS).

Sulla base dei criteri di fiduciarietà, competenza ed esperienza professionale, la sindaca ha nominato all’interno del Consiglio di indirizzo: Tiziana Lazzari, medico specialista in dermatologia e venereologia, Stefano Costa, libero professionista nel campo dell’Ingegneria Strutturale, della Sicurezza nei Cantieri e dell’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti e Cinzia Vigneri, ex direttore del Comune di Genova in Direzioni relative alle politiche scolastiche e con un ruolo di gestione della fase di costituzione e avvio della FULGIS.

Per i revisori dei conti: Luigi Silvano Geracitano, già revisore dei conti della Fondazione FULGIS per tre esercizi finanziari e Chiara Barabino, dottore commercialista e revisore legale iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del Tribunale di Genova, con consolidata esperienza in organi di controllo di società ed enti no profit.