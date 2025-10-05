  • News24
Primi freddi

Assaggio d’inverno in Liguria: -2 a Rezzoaglio. Ma le temperature tornano a salire

Arpal fa sapere che le minime della notte tra sabato e domenica sono state di -2.3°C a Cabanne (Comune di Rezzoaglio), a 809 metri di altitudine, e -0.9°C a Pratomollo

Genova. Prima ondata di freddo in Liguria in questi giorni di inizio ottobre. Le temperature sono infatti scese in tutta la regione, in alcune zone anche in modo molto sensibile, soprattutto nei valori minimi registrati nelle valli interne della regione.

Arpal fa sapere che le minime della notte tra sabato e domenica sono state di -2.3°C a Cabanne (Comune di Rezzoaglio), a 809 metri di altitudine, e -0.9°C a Pratomollo (Comune di Borzonasca) a. 1.520 metri.

L’ultima volta che in Liguria si sono registrati valori sotto lo zero era l’8 maggio 2025 a Pratomollo con -0.4°C. Nel 2024, invece, il freddo era arrivato prima: l’1 settembre, a Fallarosa (865 mt), si registrarono -0.2°C.

Arpal sottolinea comunque che il freddo non resterà: “Nei prossimi giorni è attesa una risalita delle temperature, in linea con la variabilità tipica della stagione autunnale”.

