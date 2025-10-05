  • News24
Appuntamento

A Palazzo Ducale un incontro pubblico con Francesca Albanese

La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi sarà intervistata da Matteo Macor, alla presenza della sindaca Silvia Salis

francesca albanese

Genova. Palazzo Ducale ospiterà, martedì 7 ottobre, Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi.

L’appuntamento è per le 20 nella Sala del Maggior Consiglio, per un incontro a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza. I temi centrali saranno la riaffermazione della legalità internazionale, la condanna della prevaricazione e della violenza in ogni sua forma , la richiesta di un immediato cessate il fuoco da parte di Israele, gli strumenti che può utilizzare  la Comunità internazionale per fare cessare  il genocidio, l’occupazione permanente e l’apartheid.

Albanese ha dunque deciso di incontrare Genova, città che ha coralmente condannato e richiesto di fermare il genocidio a Gaza e da cui è partita la mobilitazione di Music for Peace per raccogliere tonnellate di aiuti destinati alla popolazione palestinese.

 All’incontro parteciperà anche la sindaca di Genova, Silvia Salis, mentre a intervistare Albanese sarà Matteo Macor, giornalista di Repubblica. L’evento è promosso da Defence for Children Italia, Amnesty International Associazione dei Giuristi Democratici ed Anpi, in collaborazione con il. Comune di Genova.

