A Palazzo Ducale un incontro pubblico con Francesca Albanese

Genova. Palazzo Ducale ospiterà, martedì 7 ottobre, Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi.

L’appuntamento è per le 20 nella Sala del Maggior Consiglio, per un incontro a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza. I temi centrali saranno la riaffermazione della legalità internazionale, la condanna della prevaricazione e della violenza in ogni sua forma , la richiesta di un immediato cessate il fuoco da parte di Israele, gli strumenti che può utilizzare la Comunità internazionale per fare cessare il genocidio, l’occupazione permanente e l’apartheid.

Albanese ha dunque deciso di incontrare Genova, città che ha coralmente condannato e richiesto di fermare il genocidio a Gaza e da cui è partita la mobilitazione di Music for Peace per raccogliere tonnellate di aiuti destinati alla popolazione palestinese.

All’incontro parteciperà anche la sindaca di Genova, Silvia Salis, mentre a intervistare Albanese sarà Matteo Macor, giornalista di Repubblica. L’evento è promosso da Defence for Children Italia, Amnesty International Associazione dei Giuristi Democratici ed Anpi, in collaborazione con il. Comune di Genova.