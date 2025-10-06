Incontro con Francesca Albanese del 7 ottobre spostato dal Ducale ai Luzzati

Genova. Cambio di programma per l’incontro a Genova con la relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese. L’evento, confermato nella data di domani, martedì 7 ottobre alle 20, è stato spostato da Palazzo Ducale ai Giardini Luzzati.

Gli organizzatori – l’associazione Defence For Children – si dicono “dispiaciuti per il cambiamento dell’ultimo minuto indipendente dalla loro volontà”, e ringraziano “l’amministrazione comunale, Fondazione Palazzo Ducale, così come i Giardini Luzzati, per la collaborazione e per la disponibilità nei tempi brevissimi del caso”.

La scelta di ospitare Albanese a domani a Palazzo Ducale è stata criticata dalla comunità ebraica cittadina per via della concomitanza dell’incontro con la data del 7 ottobre, data della strage dei kibbuz, nel secondo anniversario della strage compiuta da Hamas. I vertici della comunità si sono definiti “perplessi e attoniti”.

L’incontro sarà gratuito e ad accesso libero fino ad esaurimento posti e avrà il formato dell’intervista pubblica.

Francesca Albanese, sempre domani 7 ottobre, alle 16, sarà anche in visita agli studenti che stanno occupando il rettorato dell’Università di Genova, in via Balbi 5.

Le critiche del centrodestra: “Presenza inopportuna e provocatoria”

“In un momento storico in cui stiamo assistendo alla recrudescenza dell’antisemitismo – attacca Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale – fenomeno preoccupante come ha detto anche Papa Leone, appare altamente inopportuno l’invito a Genova di Francesca Albanese nel giorno del secondo anniversario del Progrom di Hamas. Anzi, le recenti affermazioni che relatrice speciale delle Nazioni Unite ha rilasciato, predicando proprio la comprensione per l’attacco del 7 ottobre, rendono il suo invito non solo inopportuno ma addirittura provocatorio. Non solo. Abbiamo sentito tutti gli slogan che circolavano e giustificavano la caccia all’ebreo nelle manifestazioni che, travestite da sciopero, hanno inneggiato alla cancellazione di Israele come recita lo slogan Palestina from the river to the sea. A questo si aggiungono anche le affermazioni di Albanese contro la polizia italiana, accusata di fascismo, che non possono trovare ospitalità nella nostra città a meno che non confermino la volontà espressa da questa amministrazione di depotenziare la polizia locale minando la sicurezza di Genova salvo poi colpevolizzare il governo”.

“Ci chiediamo, inoltre, come sia possibile che il campo largo genovese, che nello scorso consiglio comunale ha votato a sostegno dell’istituzione della Commissione Speciale Segre, possa sostenere un appuntamento con una relatrice che ha dimostrato di non aver rispetto per le parole della Senatrice Segre oltre a non essere aperta ad un confronto libero e democratico. Non so se il sindaco Salis avrà il coraggio di prendere finalmente una posizione e nel caso lo facesse si prepari a subire la Fatwa del nuovo idolo della sinistra intollerante, come è accaduto al suo collega di Reggio Emilia. E non speri nel sostegno del Pd, lui ancora lo sta aspettando”, conclude.

Anche Ilaria Cavo, deputata ligure e presidente del consiglio nazionale di Noi Moderati e capogruppo in consiglio comunale di Nm-Orgoglio Genova, interviene sul caso.

“Silvia Salis è, o dovrebbe essere, la sindaca di tutti i genovesi: anche della comunità ebraica che non può accettare che Francesca Albanese, figura certamente divisiva, partecipi domani, 7 ottobre, a un incontro a Palazzo Ducale, alla presenza della prima cittadina. Proprio nel giorno in cui ricorre l’anniversario della strage dei kibbutz. Una coincidenza inaccettabile”, scrive Cavo in una nota.

“Siamo sempre per il dibattito e il confronto, soprattutto quando non è unilaterale. In questo caso, viste le date e la delicatezza del momento, ci auguriamo che Silvia Salis prenda in mano la situazione, valutando l’opportunità di un simile incontro, organizzato in collaborazione con il Comune di Genova, in un momento in cui i toni dovrebbero abbassarsi per lasciar spazio alla diplomazia, per portare avanti quel piano di pace statunitense come votato, in Parlamento, oltre che dal centro destra anche da una parte delle forze politiche (Iv e Azione) che sostiene la sua giunta. Soprattutto chiedo e chiediamo apertamente alla sindaca di intervenire rapidamente per lo spostamento della data dell’incontro, certamente inopportuna”, conclude Ilaria Cavo.

Ghio (Avs): “Non una provocazione ma un atto di verità”

“Ospitare Francesca Albanese a Genova il 7 ottobre non è una provocazione, ma un gesto di verità, di giustizia e di coraggio civile”, risponde Francesca Ghio, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio comunale.

“In questi giorni abbiamo assistito a polemiche strumentali, alimentate da chi preferisce silenziare chi denuncia le violazioni del diritto internazionale anziché affrontare la realtà dei fatti. Albanese non è “divisiva”: è una relatrice speciale delle Nazioni Unite che svolge il proprio lavoro con competenza, coraggio, indipendenza e rigore, documentando ciò che da quasi due anni il mondo intero vede a Gaza”.

Ghio ha poi sottolineato come la data del 7 ottobre non sia motivo di imbarazzo come suggerito da alcuni esponenti del centrodestra cittadino, ma occasione di riflessione: «Scegliere di ospitarla proprio in quel giorno significa ricordare tutte le vittime e riconoscere che la violenza di Hamas non può giustificare il genocidio in corso; significa riaffermare un principio universale: la difesa dei diritti umani vale per tutti, sempre, e non può essere sospesa in nome della vendetta o della geopolitica”.

“Dare voce a Francesca Albanese – prosegue la Ghio – è un dovere democratico. Chi la attacca, spesso senza nemmeno conoscere i suoi report o leggere i suoi interventi, dimentica che sta colpendo un’autorevole rappresentante delle Nazioni Unite, impegnata nel documentare crimini di guerra e violazioni dei diritti umani. Tacitarla sarebbe un insulto non solo alla libertà di espressione, ma anche alla dignità delle istituzioni locali e internazionali”.

“Proprio in un momento in cui la propaganda sionista cerca di offuscare la verità e polarizzare ogni discussione – conclude la prima firmataria della mozione che ha permesso alla nostra città di riconoscere lo stato della Palestina – Genova, sempre in prima linea e dalla parte giusta della storia, sceglie giustamente di aprire uno spazio di confronto e consapevolezza. Perché di fronte a un genocidio non si può restare neutrali. O come Francesca Albanese si sta dalla parte giusta della barricata, quella che difende la vita, la verità e la pace o si è la barricata”.