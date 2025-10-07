Francesca Albanese, Cavo (Orgoglio Genova) torna all’attacco: “Salis salti l’incontro”

Genova. “La sindaca Salis tira in ballo i saluti romani di mesi fa per difendere la sua incomprensibile posizione sull’incontro di oggi di Francesca Albanese. Noi non abbiamo mai avuto difficoltà a prendere le distanze dai saluti romani o a pronunciare la parola antifascismo. Lei oggi si impegna a ricordare il 7 ottobre, per il cui anniversario chiederemo in Consiglio comunale un minuto di silenzio? Si impegna a prendere le distanze in maniera chiara e netta da chi ha lasciato uno studio televisivo non appena è stata nominata la senatrice a vita Liliana Segre?”.

Lo afferma Ilaria Cavo, deputata ligure, presidente del consiglio nazionale di Noi Moderati e capogruppo in Comune di Nm-Orgoglio Genova.

“Non possiamo assistere a un cortocircuito nella lettura della storia, perché sappiamo quanto sia purtroppo facile il ritorno dell’antisemitismo se si abbassa la guardia. Il pacco bomba sospetto appena segnalato vicino alla sinagoga di Genova ne è un esempio. La sindaca dia un segnale: non si presenti oggi, anniversario del pogrom del 7 ottobre, ai Giardini Luzzati a sostenere tesi unilaterali in un momento in cui occorre solo stemperare i toni e andare avanti con il piano di pace. Noi abbiamo avvertito subito che era una provocazione, una scelta del tutto inopportuna, ma lei avrebbe dovuto capirlo da sola, dicendo chiaramente no. E’ ancora in tempo”.