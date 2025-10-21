  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Doppio colpo

Fontanabuona, due incidenti in sette minuti sulla statale 225: auto ribaltata e due feriti

Ancora ambulanze e carri attrezzi per liberare la strada, una delle più pericolose della provincia

incidente auto ribaltata capottata vigili del fuoco

Genova. Continua la lunga striscia di incidenti sulle strade provinciali di Genova. Questa mattina due diversi incidenti si sono verificati nel giro di sette minuti lungo la statale 225 della Fontanabuona provocando due feriti.

Il primo è avvenuto alle 6.26 a Orero, località Pian dei Ratti, bivio per la frazione Soglio, un’auto si è ribaltata; alla guida un uomo sulla trentina. E’ intervenuto il medico del 118 con i militi della Croce Rossa di Cicagna e i vigili del fuoco di Chiavari. Il conducente è stato trasportato al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo.

Una manciata di minuti dopo, alle 6.33 in Comune di Cicagna altro incidente automobilistico con un paziente in codice verde traferito dai militi della Croce Rossa di Gattorna al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.