Fontanabuona, due incidenti in sette minuti sulla statale 225: auto ribaltata e due feriti

Genova. Continua la lunga striscia di incidenti sulle strade provinciali di Genova. Questa mattina due diversi incidenti si sono verificati nel giro di sette minuti lungo la statale 225 della Fontanabuona provocando due feriti.

Il primo è avvenuto alle 6.26 a Orero, località Pian dei Ratti, bivio per la frazione Soglio, un’auto si è ribaltata; alla guida un uomo sulla trentina. E’ intervenuto il medico del 118 con i militi della Croce Rossa di Cicagna e i vigili del fuoco di Chiavari. Il conducente è stato trasportato al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo.

Una manciata di minuti dopo, alle 6.33 in Comune di Cicagna altro incidente automobilistico con un paziente in codice verde traferito dai militi della Croce Rossa di Gattorna al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti del caso.