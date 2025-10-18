Foce, 40enne minaccia di lanciarsi dal balcone: i carabinieri lo fanno desistere

Genova. Intervento delicato ieri sera da parte dei carabinieri della stazione San Giuliano.

I militari dell’Arma sono stati chiamati da un cittadino che ha visto un uomo che minacciava di lanciarsi nel vuoto dal balcone della sua abitazione al terzo piano di un palazzo nel quartiere della Foce.

I carabinieri in un primo momento sono rimasti sulla strada per non agitare ulteriormente il 40enne che voleva compiere il gesto estremo e hanno cominciato a parlare con lui a distanza.

Nel frattempo è stato avvertito l’anziano padre che è arrivato nell’appartamento e fatto entrare i carabinieri che a quel punto sono riusciti a far rientrare in casa l’uomo evitando che potesse compiere gesti insani.