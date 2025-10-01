Flotilla per Gaza, barche intercettate: Usb lancia mobilitazione immediata in porto

Genova. Calp Usb ha lanciato in questi minuti una mobilitazione immediata ai varchi portuali di Genova, con appuntamento alle ore 22 presso varco Albertazzi, dopo l’abbordaggio israeliano alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla a un centinaio di miglia dalle coste di Gaza.

Nel frattempo i varchi Etiopia e Albertazzi sono stati chiusi.

Aggiornamento ore 21.35 – via Balbi è stata chiusa per manifestazione, si tratta di studenti diretti al presidio in porto

Sciopero generale venerdì 3 ottobre

Usb ha lanciato lo sciopero generale per venerdì 3 ottobre: “Da questo momento chiamiamo ogni lavoratore e lavoratrice, ogni cittadino e cittadina, ogni organizzazione democratica e solidale a bloccare tutto: produzione, logistica, trasporti, scuola, servizi, in segno di protesta contro il crimine di guerra commesso da Israele e contro la complicità dei governi occidentali, Italia compresa, che continuano a fornire armi e sostegno politico al regime sionista. Blocchiamo tutto. Il 3 ottobre sarà sciopero generale“.

Chi aderisce ai presidi immediati

“Il Partito Democratico della Liguria aderisce e partecipa ai presidi immediati che si stanno svolgendo nelle città liguri a sostegno della Global Sumud Flotilla. Quanto sta accadendo è gravissimo e scuote le coscienze di tutti. In giornate in cui continua la distruzione di Gaza e il genocidio dei palestinesi, vengono fermati cittadini italiani in acque internazionali. Cittadini portatori di pace e di un messaggio di umanità. Non si può stare fermi di fronte a quanto sta accadendo. Dalle nostre città giunga un segnale forte al governo affinchè si faccia promotore di azioni a difesa dei nostri concittadi e a sostegno del processo di pace in Medio Oriente”. È quanto si legge in una nota.

Tajani: “Gli italiani saranno portati ad Ashdod e poi espulsi”

Abbiamo dato mandato mandato all’ambasciata a Tel Aviv e ai consolati di Gerusalemme e Tel Aviv di assistere tutti gli italiani che verranno portati probabilmente nel porto di Ashdod ma poi verranno espulsi, credo ci sarà un volo che li accompagnerà in Europa insieme agli altri”. Lo ha detto Antonio Tajani al Tg1 parlando dei partecipanti alla spedizione della Flotilla, sottolineando che “l’abbordaggio” da parte degli israeliani era “previsto”, “l’importante è che non ci siano azioni violente”. “Siccome in Israele c’è lo Yom Kippur fino a domani sera” gli attivisti della Flotilla fermati e portati ad Ashdod “saranno imbarcati su un aereo entro un paio di giorni e riportati in Europa”, ha detto Tajani.

Notizia in aggiornamento