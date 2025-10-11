Finto carabiniere truffa un’anziana ma viene rintracciato e denunciato

Rapallo. Un uomo di 36 anni è stato denunciato dai carabinieri di Rapallo con l’accusa di aver truffato una donna di 80 anni utilizzando il metodo del finto maresciallo.

La vittima della truffa è stata contattata da un call center: subito dopo un uomo, spacciandosi per un maresciallo dell’arma, le ha comunicato che la figlia aveva causato un grave incidente stradale e che, per evitare conseguenze legali, era necessario consegnare 5000 euro tra contanti e gioielli.

Convinta dalla messinscena, l’anziana ha consegnato quanto richiesto all’uomo presentatosi alla porta. Solo dopo aver parlato con la figlia ha capito di essere stata raggirata e si è rivolta ai carabinieri.

Le indagini sono scattate immediatamente e hanno permesso di individuare il presunto truffatore su un treno diretto a Napoli. All’arrivo nel capoluogo campano è stato fermato e trovato ancora in possesso dell’intera refurtiva, che sarà restituita alla vittima.

Il 36enne è stato identificato e segnalato alla procura della Repubblica.