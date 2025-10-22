  • News24
Azione!

A Santa Margherita si gira il thriller “Eternity” tra inseguimenti e (finti) incidenti

Il film è girato in parecchie vie del centro, al porto e a Villa Durazzo, e molte strade sono state chiuse. Attori già avvistati in diversi ristoranti

Generico ottobre 2025

Santa Margherita Ligure. La perla del Tigullio si trasforma in un set per un nuovo film americano: lo scorso 15 ottobre sono iniziate le riprese di Eternity, e troupe, attori e registi resteranno a Santa Margherita sino al 27 ottobre, con conseguente rivoluzione temporanea per i residenti dal punto di vista della mobilità e della circolazione

Il film è infatti girato in parecchie vie del centro, al porto e a Villa Durazzo, e molte strade sono state chiuse. Si tratta di un thriller condito di parecchia azione, tra inseguimenti, incidenti colpi di scena, e il cast è già stato avvisato in un’enoteca di via Cavour a sorseggiare vini italiani.

Meadow Williams, attrice americana comparsa in diversi action movie, ha anche postato una foto in costume mentre si gode Portofino tra un ciak e l’altro.

Nel cast ci sono anche l’attore nominato agli Oscar William H. Macy e l’attore Nolan Gerard Funk: stando a quanto trapelato, il film racconta la storia di Calvin, un truffatore che mette gli occhi su Katrine (Williams), una misteriosa vedova milionaria. Attirato dalla vita glamour della donna accetta un invito a bordo del suo yacht Eternity, dove le cose inizieranno a precipitare.

