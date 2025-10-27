  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Giorno per giorno

Festival della Scienza, martedì 28 ottobre protagonista l’astrofisica nucleare Alba Formicola

Ma ci saranno anche il fisico Diederik Sybolt Wiersma, già presidente dell'Istituto Nazionale di Metrologia, e Peter Kuper, illustratore e fumettista di fama internazionale

festival della scienza

Genova. Prosegue domani, martedì 28 ottobre 2025, il Festival della Scienza di Genova, la manifestazione giunta alla ventitreesima edizione e riconosciuta come uno dei più importanti eventi di diffusione della cultura scientifica al mondo in programma fino a domenica 2 novembre 2025. La parola chiave scelta per l’edizione 2025, Intrecci, fa da filo conduttore agli oltre 250 eventi in 11 giorni, distribuiti in 35 location, con circa 300 ospiti e 800 giovani coinvolti tra animatori e animatrici, studenti e studentesse in alternanza scuola-lavoro.

IL PROGRAMMA DI CONFERENZE ED EVENTI SPECIALI DI MARTEDÌ 28 OTTOBRE

Oltre a 18 mostre e 75 laboratori, il calendario di martedì 28 ottobre include anche 9 conferenze e 2 eventi speciali:

Ore 9, Online

Valentina Rodini: lo sport e le sue sfide – Una passione che non conosce limiti

Webinar Orientamenti con Valentina Rodini

Ore 10, Online

Dire, fare, amare: la scuola degli affetti – Indagine sull’educazione alle relazioni

Con Elisabetta Camussi

Ore 11, Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio

Il premio Asimov: fare cultura scientifica insieme – Incontro con i vincitori dell’ultima edizione e presentazione della prossima

Incontro con i vincitori Katalin Karikò e Marco Crescenzi e gli organizzatori del premio Silvano Fuso e Giovanni Gallucci, modera Francesco Vissani

Ore 17:30, Biblioteca Universitaria di Genova

Connettere il mondo con intrecci di luce – Dai fotoni entangled alla internet quantistica

Incontro con Davide Calonico, Angela Sara Cacciapuoti, modera Leonardo De Cosmo

Ore 17:30, Palazzo Ducale, Sala delle Donne

IRIS nel futuro della superconduttività – Studiare un fenomeno alla conquista del mondo

Tavola rotonda con Andrea Malagoli, Riccardo Musenich, Marina Putti

Ore 18, Biblioteca Berio, Sala dei Chierici

Carnivori o vegani? – Suggerimenti per un’alimentazione consapevole

Incontro con Stefano Vendrame

Ore 18, Palazzo Ducale, Cisterne

Cervelli che invecchiano – Prospettive multidisciplinari

Un bicchiere di scienza con Luca Baldelli e Chiara Pirazzini

Ore 18, Galata Museo del Mare, Auditorium

Siamo figli delle stelle – L’origine degli elementi che formano il mondo

Lectio Magistralis con Alba Formicola, modera Lucia Votano

Ore 18:30, Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio

Dal gomito del faraone al chilogrammo quantistico – La metrologia pesa la storia e sorregge il futuro

Lectio Magistralis con Diederik Sybolt Wiersma

Ore 21, Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio

Insectopolis – Una storia naturale

Incontro con Peter Kuper

Ore 21, Teatro della Tosse, La Claque

Saturday Night Science… di martedì! – La logica dà spettacolo

Conferenza/Spettacolo con Francesco Dagnino, Jacopo Emmenegger, Sara Negri, modera Mattia Crivellini

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.