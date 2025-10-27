Festival della Scienza, martedì 28 ottobre protagonista l’astrofisica nucleare Alba Formicola

Genova. Prosegue domani, martedì 28 ottobre 2025, il Festival della Scienza di Genova, la manifestazione giunta alla ventitreesima edizione e riconosciuta come uno dei più importanti eventi di diffusione della cultura scientifica al mondo in programma fino a domenica 2 novembre 2025. La parola chiave scelta per l’edizione 2025, Intrecci, fa da filo conduttore agli oltre 250 eventi in 11 giorni, distribuiti in 35 location, con circa 300 ospiti e 800 giovani coinvolti tra animatori e animatrici, studenti e studentesse in alternanza scuola-lavoro.

IL PROGRAMMA DI CONFERENZE ED EVENTI SPECIALI DI MARTEDÌ 28 OTTOBRE

Oltre a 18 mostre e 75 laboratori, il calendario di martedì 28 ottobre include anche 9 conferenze e 2 eventi speciali:

Ore 9, Online

Valentina Rodini: lo sport e le sue sfide – Una passione che non conosce limiti

Webinar Orientamenti con Valentina Rodini

Ore 10, Online

Dire, fare, amare: la scuola degli affetti – Indagine sull’educazione alle relazioni

Con Elisabetta Camussi

Ore 11, Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio

Il premio Asimov: fare cultura scientifica insieme – Incontro con i vincitori dell’ultima edizione e presentazione della prossima

Incontro con i vincitori Katalin Karikò e Marco Crescenzi e gli organizzatori del premio Silvano Fuso e Giovanni Gallucci, modera Francesco Vissani

Ore 17:30, Biblioteca Universitaria di Genova

Connettere il mondo con intrecci di luce – Dai fotoni entangled alla internet quantistica

Incontro con Davide Calonico, Angela Sara Cacciapuoti, modera Leonardo De Cosmo

Ore 17:30, Palazzo Ducale, Sala delle Donne

IRIS nel futuro della superconduttività – Studiare un fenomeno alla conquista del mondo

Tavola rotonda con Andrea Malagoli, Riccardo Musenich, Marina Putti

Ore 18, Biblioteca Berio, Sala dei Chierici

Carnivori o vegani? – Suggerimenti per un’alimentazione consapevole

Incontro con Stefano Vendrame

Ore 18, Palazzo Ducale, Cisterne

Cervelli che invecchiano – Prospettive multidisciplinari

Un bicchiere di scienza con Luca Baldelli e Chiara Pirazzini

Ore 18, Galata Museo del Mare, Auditorium

Siamo figli delle stelle – L’origine degli elementi che formano il mondo

Lectio Magistralis con Alba Formicola, modera Lucia Votano

Ore 18:30, Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio

Dal gomito del faraone al chilogrammo quantistico – La metrologia pesa la storia e sorregge il futuro

Lectio Magistralis con Diederik Sybolt Wiersma

Ore 21, Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio

Insectopolis – Una storia naturale

Incontro con Peter Kuper

Ore 21, Teatro della Tosse, La Claque

Saturday Night Science… di martedì! – La logica dà spettacolo

Conferenza/Spettacolo con Francesco Dagnino, Jacopo Emmenegger, Sara Negri, modera Mattia Crivellini