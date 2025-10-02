  • News24
Festa dei Nonni, il presidente Bucci: “Oggi celebriamo i custodi delle nostre radici”

"I nonni offrono un sostegno prezioso e concreto ai figli e ai nipoti, e al tempo stesso trasmettono alle nuove generazioni un patrimonio inestimabile"

Genova. “Oggi celebriamo tutti i nonni e il ruolo fondamentale che ricoprono nella nostra società: sono i custodi delle radici, delle memorie e dei valori della comunità, oltre a rappresentare veri e propri pilastri della famiglia”.

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci in occasione della Festa dei Nonni, che si celebra il 2 ottobre.

“I nonni offrono un sostegno prezioso e concreto ai figli e ai nipoti, e al tempo stesso trasmettono alle nuove generazioni un patrimonio inestimabile fatto di racconti, tradizioni e insegnamenti che, senza di loro, rischierebbe di andare perduto. A tutti i nonni liguri va il mio più sincero augurio di una giornata serena, con l’affetto delle loro famiglie e della nostra comunità”.

