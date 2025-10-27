Sequestrata in porto a Genova una Ferrari Purosangue da 700mila euro

Genova. Una Ferrari Purosangue del valore di circa 700mila euro è stata sequestrata dalla guardia di finanza e dall’agenzia delle dogane e dei monopoli di Genova nel porto del capoluogo ligure.

Alla guida della fuoriserie, che aveva targa degli Emirati, un cittadino francese in arrivo. L’uomo, con la macchina, era arrivato via mare, a bordo di traghetto proveniente da Tunisi, ed era appena sbarcato al Terminal Colombo.

La vettura durante lo sbarco è risultata sospetta. Non solo perché + inusuale il transito di una supercar da un Paese a tassazione limitata – come appunto gli Emirati Arabi Uniti – ma tanto più perché alla guida vi era un soggetto di nazionalità europea.

Tali elementi hanno reso necessario da parte di finanza e dogane un approfondimento investigativo che ha fatto scattare ulteriori accertamenti doganali sulla fuoriserie.

È stato così possibile appurare il tentativo di immettere la Ferrari Purosangue nel territorio doganale dell’Unione Europea senza il dovuto pagamento di Iva e relativi dazi, per un importo complessivo pari a circa 170mila euro.

Il conducente è stato denunciato a piede libero per il reato di contrabbando aggravato. “Il contrasto alle frodi doganali è fondamentale per preservare le risorse del bilancio dell’Unione europea e dello Stato e per tutelare i cittadini dall’ingresso di merci di dubbia natura e provenienza”, ricordano dalle fiamme gialle e dall’agenzia delle dogane.