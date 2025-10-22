Genova. Anche a Genova e nel resto della Liguria gli utenti Fastweb hanno avuto problemi di connessione e accesso nella giornata di mercoledì 22 ottobre.

Già dalle prime ore della mattinata i clienti dell’azienda hanno avuto gravi problemi di connessione, sia per la rete fissa sia per la rete mobile. Tantissime le segnalazioni al call center, e sui social molte persone hanno lanciato alert sui gruppi di quartiere per chiedere se si trattasse di un problema isolato.

La risposta è appunto no: Fastweb è in down in tutta Italia, e i disservizi hanno riguardato parzialmente anche utenti di Vodafone, Iliad e Wind Tre. Tra chi si è lamentato anche Luca Bizzarri, che su X ha postato con la sua solita ironia: “Ero preoccupato che Fastweb non funzionasse solo a me. Invece non funziona a nessuno e, come dire, mi sento già meglio. Noi genovesi siamo così”.

Fastweb in down, la nota dell’azienda

L’azienda ha fatto sapere in una nota che “Fastweb + Vodafone conferma che è in corso un disservizio temporaneo su rete fissa e mobile. I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile. Fastweb + Vodafone si scusa con i clienti coinvolti e provvederà ad aggiornare tempestivamente sull’avanzamento dei lavori”.