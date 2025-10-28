Ex Ilva di Cornigliano: una scatola con due bottiglie molotov, sassi e bulloni trovata vicino alla portineria

Genova. Inquietante ritrovamento questa notte davanti allo stabilimento ex Ilva di Cornigliano. Una guardia giurata intorno alle 2 ha trovato una scatola nei pressi della portineria con dentro due bottiglie molotov, e diversi altri oggetti come sassi, bulloni e alcuni fumogeni con stritto sopra ‘Acab’.

Nella stessa scatola è stato trovato anche uno striscione con scritto ‘No al forno‘, in riferimento al progetto di un forno elettrico da realizzare nello stabilimento di Cornigliano secondo il piano del governo.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, la digos e anche gli artificieri. Le molotov sono tuttavia risultate essere prive di liquido infiammabile pur essendo state confezionate con la miccia.

La zona del ritrovamento non sarebbe coperta da telecamere. Sul ritrovamento indaga la Digos. Il fatto che le bottiglie molotov fossero vuote ma confezionate con pezzi di stoffa per innescare l’incendio, può far pensare a un gesto dimostrativo, ma non è escluso che l’autore o gli siano stati interrotti proprio dagli uomini della sicurezza dello stabilimento e siano fuggiti prima di completare il lavoro. Nella scatola c’era anche un accendino.

Sul posto anche la polizia scientifica per repertare eventuali impronte o tracce.