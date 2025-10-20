Evade dai domiciliari per andare al bar: arrestato e multato per ubriachezza manifesta

Genova. I poliziotti del Commissariato Cornigliano hanno arrestato ieri pomeriggio per evasione il 35enne che non si trovava presso il proprio domicilio, in via Sbarbaro.

Nel frattempo l’agente addetto alla vigilanza del Commissariato Cornigliano ha ricevuto una chiamata proprio dal 35enne che riferiva di essersi allontanato dal suo appartamento per faccende personali e di averne l’autorizzazione, per poi riagganciare la telefonata e rendersi irreperibile.

Gli operatori hanno setacciato la zona e lo hanno rintracciato non lontano da un bar in via Pastorino alla fermata dell’autobus. Immediatamente fermato e palesemente alterato dall’abuso di sostanze alcoliche, il 35enne è stato arrestato e sanzionato per ubriachezza manifesta. Giudicato con rito per direttissima questa mattina