  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Esagerato

Evade dai domiciliari per andare al bar: arrestato e multato per ubriachezza manifesta

Si è allontanato da casa rendendosi irreperibile: poi è stato trovato alla fermata del bus palesemente ubriaco

polizia arresto

Genova. I poliziotti del Commissariato Cornigliano hanno arrestato ieri pomeriggio per evasione il 35enne che non si trovava presso il proprio domicilio, in via Sbarbaro.

Nel frattempo l’agente addetto alla vigilanza del Commissariato Cornigliano ha ricevuto una chiamata proprio dal 35enne che riferiva di essersi allontanato dal suo appartamento per faccende personali e di averne l’autorizzazione, per poi riagganciare la telefonata e rendersi irreperibile.

Gli operatori hanno setacciato la zona e lo hanno rintracciato non lontano da un bar in via Pastorino alla fermata dell’autobus. Immediatamente fermato e palesemente alterato dall’abuso di sostanze alcoliche, il 35enne è stato arrestato e sanzionato per ubriachezza manifesta. Giudicato con rito per direttissima questa mattina

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.