Escursionista lombardo ha un malore su punta Martin: soccorso con l’elicottero

Genova. Nuovo intervento dei vigili del fuoco di Genova sui sentieri che coronano la città. Questa mattina l’elisoccorso si è alzato in volo per soccorrere un uomo colto da un malore nei pressi di punta Martin, nelle ponente genovese.

L’uomo, un escursionista di Pavia, mentre percorreva il sentiere ha riscontrato un malessere molto acuto, trovandosi impossibilitato a muoversi. Chiamati i soccorsi, i vigili del fuoco lo hanno raggiunto in pochi minuti con l’elicottero.

Insieme a loro il personale medico: l’uomo è stato visitato e, successivamente, issato a bordo tramite imbrago da evacuazione e verricello per il trasporto in ospedale