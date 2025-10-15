  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Brutti momenti

Escursionista lombardo ha un malore su punta Martin: soccorso con l’elicottero

L'uomo, un escursionista di Pavia, mentre percorreva il sentiere ha riscontrato un malessere molto acuto, trovandosi impossibilitato a muoversi

Generico ottobre 2025

Genova. Nuovo intervento dei vigili del fuoco di Genova sui sentieri che coronano la città. Questa mattina l’elisoccorso si è alzato in volo per soccorrere un uomo colto da un malore nei pressi di punta Martin, nelle ponente genovese.

L’uomo, un escursionista di Pavia, mentre percorreva il sentiere ha riscontrato un malessere molto acuto, trovandosi impossibilitato a muoversi. Chiamati i soccorsi, i vigili del fuoco lo hanno raggiunto in pochi minuti con l’elicottero.

Insieme a loro il personale medico: l’uomo è stato visitato e, successivamente, issato a bordo tramite imbrago da evacuazione e verricello per il trasporto in ospedale

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.