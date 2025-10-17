L’Entella festeggia una storica vittoria, Gozzi: “Partita mai in discussione, la Sampdoria non ha mai reagito”

Chiavari. “Ci auguravamo che fosse una festa di calcio e direi che le cose sono andate proprio così. C’è stata una pacifica invasione di tifosi sampdoriani che, già dal pomeriggio, hanno riempito Chiavari e contribuito alla riuscita di una serata splendida, che l’Entella ha meritatamente vinto“. Inizia così il commento post Entella-Sampdoria del presidente biancoceleste Antonio Gozzi, ad un altro bel capitolo della sua lunga presidenza: la prima vittoria contro i blucerchiati.

“Abbiamo avuto più voglia di giocare, più agonismo, più ‘cazzimma‘, come si dice – continua -. E nel calcio questo conta: questa sera l’Entella ne ha avuta più della Sampdoria. La partita non è mai stata in discussione. Anche quando il punteggio era 2-1 a un quarto d’ora dalla fine, abbiamo continuato a giocare senza paura e siamo riusciti a chiuderla sul 4-1. Sono segnali importanti, che nel calcio contano: bravi i ragazzi, bravo il mister, bravi tutti noi che abbiamo costruito questa vittoria. Credo che questa resterà una serata storica per noi, perché abbiamo mostrato spirito, compattezza e determinazione per novanta minuti“.

Tanta la stima nei confronti del gruppo squadra: “Fin dall’anno scorso ha dimostrato di amare il calcio e di volerlo giocare sempre con entusiasmo. Il merito va ai ragazzi e al mister, che è riuscito a mantenere equilibrio e umiltà nello spogliatoio, elementi fondamentali per i risultati ottenuti e per quelli che speriamo di raggiungere, a partire dal nostro obiettivo principale: mantenere la categoria. Questo gruppo si vuole bene, si rispetta e si diverte a giocare insieme. La cosa che mi ha colpito di più è la leggerezza con cui sono entrati in campo: in un derby come questo, contro la Sampdoria, sarebbe stato facile farsi prendere dalla tensione, ma invece hanno mostrato serenità e fiducia fin da subito“.

Parole di stima anche per mister Chiappella: “Ha un high potential, farà strada come allenatore. C’era l’incognita della sosta nazionali e ha curato bene l’aspetto psicologico. Ha grande merito e farà bene”.

“Questa è anche una vittoria di Chiavari e dei chiavaresi“, ma Gozzi fa un piccolo appunto ai propri tifosi: “Devono prendere esempio da quelli della Sampdoria. Mi aspettavo un tifo ancora più caldo da parte nostra. Riempire lo stadio solo quando arriva la Sampdoria o nel derby del Levante non basta: stiamo giocando un campionato di Serie B, abbiamo una squadra che gioca bene e merita più sostegno. I tifosi blucerchiati hanno dato una grande lezione di passione: in un momento difficile per la loro squadra, hanno continuato a cantare e sostenere i loro colori. È un tifo che merita rispetto e che dovrebbe essere d’esempio per tutti”.

E sulla Samp: “Temevo un po’ la partita dopo aver visto il loro secondo tempo contro il Pescara, perché i giocatori li hanno. La crisi della Sampdoria si è vista anche stasera: non hanno reagito allo svantaggio. Non gioisco mai per le sconfitte altrui e men che meno per la Sampdoria”.