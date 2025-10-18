Entella-Sampdoria, dopo il derby danneggiato il portone della sede di un club: indagini in corso

Chiavari. Un gruppo di ultras blucerchiati, che si è staccato dal resto dei tifosi diretti in stazione dopo la sconfitta con l’Entella, si è diretto ieri sera verso la sede di un club di tifosi della squadra di casa, in piazza Sanfront. danneggiandone il portone di ingresso.

Sul posto sono arrivati i militari dell’Arma dei carabinieri in servizio di controllo del territorio, la polizia scientifica e la Digos a cui sono affidate le indagini per risalire agli autori che una volta individuati saranno anche colpiti da Daspo.

Nel prepartita a Chiavari, presso un bar vicino allo stadio, si è verificato un diverbio, subito sedato dalle forze dell’ordine, tra un piccolo gruppo di tifosi sampdoriani e alcuni tifosi dell’Entella.

Si tratta degli unici episodi di rilievo del derby di serie B che è andato in scena ieri sera. Il giorno prima della partita infatti erano state messe a punto nel tavolo tecnico in Questura le ultime misure del Piano di Sicurezza che ha gestito le varie fasi dell’evento, tra cui la partenza, nel pomeriggio, dei tifosi sampdoriani che dalla stazione di Genova Brignole hanno raggiunto Chiavari in treno, l’afflusso allo stadio, le operazioni di filtraggio, lo svolgimento dell’incontro, nonché il deflusso degli spettatori dallo stadio a fine gara.