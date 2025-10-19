Ennesimo tubo rotto a Genova, esplosione al Lagaccio in via Adamo Centurione

Genova. Ancora un tubo dell’acqua esploso a Genova. Stavolta è successo in via Adamo Centurione, nel quartiere del Lagaccio alle spalle della stazione Principe.

Il guasto si è verificato intorno alle 13.00 di domenica. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e i tecnici del pronto intervento di Ireti per arrestare la perdita e riparare il tubo rotto.

L’esplosione è avvenuta all’altezza del civico 4 e il getto, secondo quanto riferito dalla polizia locale, arriva al primo piano dei palazzi. Al momento la strada non è stata chiusa.

Previsti disagi in tutta la zona per l’interruzione dell’erogazione di acqua potabile.

Solo qualche giorno fa un’altra tubatura era esplosa in via Reti, a Sampierdarena, mandando il traffico in tilt e allagando la strada davanti ai giardini Pavanello. Una vera emergenza, come aveva sottolineato la sindaca Salis a margine del sopralluogo a Staglieno dove all’indomani di Ferragosto una conduttura aveva ceduto causando gravi disagi in Valbisagno.