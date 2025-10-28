Empoli – Sampdoria 1 a 1: Ghidotti pasticcia, Cuni pareggia, Pedrola entra e si fa subito male

Empoli 1 (77′ Popov) – Sampdoria 1 (80′ Cuni)

Secondo pareggio consecutivo per la Sampdoria con la gestione Foti – Gregucci – Pozzi. Partita bloccata, succede tutto nel giro di tre minuti nel secondo tempo. L’errore di Ghidotti provoca il goal di Popov ma poi Cuni pareggia subito di testa su assist di Barak. Incredibile la malasorte che accompagna Pedrola. Lo spagnolo entra al 78′ e, di fatto, vanifica in quanto ultimo cambio la superiorità numerica guadagnata al 65′ per l’espulsione dell’empolese Elia. Un problema muscolare appena entrato ha costretto i blucerchiati a finire in 10. All’ultimo minuto, espulso Ferri per reazione.

Foti, oggi titolare della panchina per l’espulsione di Gregucci, schiera Ghidotti tra i pali e riparte della squadra che aveva chiuso in crescendo contro il Frosinone. Al centro della difesa gioca il centrocampista Abildgaard, con ai lati Ferrari (seconda gara consecutiva) e Hdzikadunic. Davanti alla difesa Ricci e Benedetti. Larghi Cherubini e Ioannou. Henderson a fare la spola tra la mediana e la zona di trequarti con Cuni incaricato di supportare Coda.

La partita è bloccata con la Sampdoria che è ben disposta e concede poco agli avversari. Il primo episodio da rimarcare, e forse l’unico del primo tempo, è il rigore concesso e poi revocato a seguito di VAR dall’arbitro. Al 10′ Pellegri è bravo a girarsi e a presentarsi a due passi da Ghidotti. L’intervento alla disperata in scivolata di Benedetti è provvidenziale per salvare i blucerchiati. La Samp non si fa schiacciare e riesce a tenere palla favorita dalla presenza in campo da un giocatore di palleggio come Ricci. Al 28′ a seguito di una punizione Cuni calcia con potenza dal limite dell’area ma il pallone finisce alto. Al 32′ un bel doppio intervento di Ferrari, prima di testa e poi da terra, impedisce a Shpendi di colpire di testa da posizione ravvicinata. Al 35′ bel cross di Coda per Ioannou, la conclusione è sballata e non impensierisce Fulignati. L’Empoli risponde un minuto dopo con un tiro alto di Ghion.

La partita minuto per minuto

98′ Scontro Curto-Ferri: ammonito il difensore dell’Empoli, espulso il centrocampista della Sampdoria per fallo di reazione. Finisce qui!

95′ A quattro secondi dal gong, Guarino colpisce di testa su cross di Yepes con Ghidotti fuori posizione. Per fortuna dei blucerchiati non riesce a inquadrare la porta. Pedrola non è in campo per un problema di natura muscolare.

93′ Sampdoria vicino al vantaggio. Cross di Henederson, testa di Barak all’altezza del primo palo, palla fuori.

90′ Cinque minuti di recupero.

88′ Barak prolunga di testa per Henderson che solo nei pressi dell’area piccola colpisce mandando alto. Da qualche minuto anche la Sampdoria in 10 perché Pedrola, subentrato, non è in campo al momento.

86′ Cuni riceve in area, protegge con il corpo e riesce a girarsi. L’attaccante guadagna un corner. La difesa dell’Empoli però libera. La Sampdoria prova a far valere la superiorità numerica mantenendo il possesso del pallone.

80′ Pareggio della Sampdoria! Cuni! Gran filtrante di Coda per Barak, che mette al centro. Cuni nell’area piccola colpisce di testa.

78′ Cambi nella Sampdoria: Ricci lascia spazio a Ferri, Ioannou a Pedrola.

77′ Empoli in vantaggio! Pasticcio di Ghidotti. Calcio d’angolo battuto nell’area piccola. Ghidotti esce e respinge direttamente contro il petto di Popov. Il pallone carambola in rete con l’attaccante che per non avere dubbi la spinge di testa quando però era già dentro.

72′ Angolo battuto da Ricci sul primo palo. Henderson colpisce ma manda fuori. Shpendi e Ghion, al loro posto Popov e l’ex blucerchiato Yepes.

66′ Dionisi cambia togliendo una punta. Esce Pellegri ed entra Ebuhei. Nella Sampdoria, Barak prende il posto di Benedetti e Vulikic quello di Ferrari.

65′ Empoli in 10! Cherubini porta palla all’altezza del cerchio di centrocampo. Elia lo stende impedendo la ripartenza. Secondo giallo ed espulsione.

64′ Cuni prova a puntare l’area anticipando un avversario, ma Obaretin fa buona guardia e lo chiude con una diagonale.

62′ Occasione Samp! Gran movimento col corpo di Cuni che va via sul fondo e poi mette al centro per Benedetti che gira di tacco per Coda, che da due passi calcia a botta sicura. Fulignati si butta subito in avanti e salva porta e risultato.

60′ Sponda di Shpendi e per Ignacchiti. Tiro potente ma alto.

58′ Elia entra duro da dietro su Ioannou. Ammonito.

55′ Tegola in casa Sampdoria. Dolore alla spalla per Abildgaard. Al suo posto entra Riccio.

51′ Lancio col contagiri di Ricci, per Coda che calcia a incrociare al volo. Tiro insidioso che finisce fuori di poco. Azione però viziata dalla posizione di fuorigioco del re dei cannonieri della Serie B.

50′ Punizione da posizione defilata ma nei pressi dell’area. Ghion mette al centro per lo stacco di Guarino, che colpisce bene ma non inquadra la porta.

46′ Subito un cambio nell’Empoli. Entra Belardinelli a centrocampo. Esce Degli Innocenti. Nessun cambio nella Sampdoria.

Secondo tempo

Ritmo basso e portieri inoperosi. Empoli e Sampdoria vanno all’intervallo sullo 0 a 0. Le scelte di Foti danno solidità con la difesa della Sampdoria che sbanda una sola volta: Pellegri si presenta a tu per tu con Ghidotti, ma Benedetti in scivolata ci mette una pezza. L’arbitro inizialmente fischia il rigore, ma a seguito di check al VAR revoca la decisione.

45’+2 Finisce qui il primo tempo.

45′ Due minuti di recupero.

36′ Cross di Elia, sponda di Ignacchiti e bella conclusione ma fuori di Ghion.

35′ Hadzikadunic verticalizza per Coda. L’attaccante aspetta la chiamata del fuorigioco ma l’assistente non alza la bandierina e allora può giocare. Cross sul secondo palo per Ioannou, che impatta il pallone ma senza inquadrare la porta.

32′ Ferrari prima di testa e poi di piede da terra impedisce a Shpendi di impattare un pallone lanciato nell’area piccola.

28′ Ferrari conquista una punizione interessante con Ferrari, fallo di Degli Innocenti. Batte Ioannou: la difesa respinge, Ricci calcia ma viene rimpalla, infine tira forte Cuni ma è impreciso. Palla alta.

22′ Punizione calciata da Ricci verso il secondo palo. Pallone insidioso ma non ci arriva nessuno.

19′ Henderson va filtrante in verticale per Cuni che scatta in posizione regolare e sfrutta una difesa empolese alta e mal posizionata. Curto lo insegue e lo “tampona” ma senza l’energia necessaria da rendere l’intervento falloso. Rinvio dal fondo.

17′ Bello sviluppo da sinistra a destra della Sampdoria con Cherubini che si accentra e prova a calciare verso l’incrocio più lontano. Palla alta.

11′ Il VAR dice di no! L’intervento di Benedetti è sul pallone. A referto per il centrocampista un intervento provvidenziale.

10′ Rigore per l’Empoli! Pellegri va via al proprio marcatore con facilità e si incunea in area. Benedetti interviene in scivolata da dietro. L’arbitro va a vederla al VAR.

Modulo 3-4-2-1 per la Sampdoria. Henderson largo nel centrocampo a quattro. Henderson e Cuni a sostegno di Coda. Abildgaard centro destra, Hadzikadunic centro sinistra.

1′ Si comincia. Sampdoria in maglia bianca. Completo blu per la formazione toscana.

Primo tempo

Tutto pronto per il match del Castellani. Nelle fila dell’Empoli gioca l’ex Curto dal primo minuto. In attacco Pellegri, la punta genoana che aveva esultato in modo provocatorio quando aveva segnato ai blucerchiati contro il Torino.

Le scelte di Salvatore Foti

C’è il doppio centravanti. C’è Abildgaard adattato da centrocampista a difensore. C’è Ricci in regia. La Sampdoria della triade Foti-Pozzi-Gregucci, quest’ultimo squalificato, riparte della squadra che ha finito in crescendo nel match pareggiato 1 a 1 contro il Frosinone.

Empoli-Sampdoria: le formazioni

Empoli (3-5-1-1): Fulignati; Curto, Guarino, Obaretin; Elia, Ignacchiti, Degli Innocenti, Ghion, Carboni; Pellegri; Shpendi. Allenatore: Dionisi

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Hadzikadunic, Ferrari, Abildgaard; Ioannou; Benedetti; Ricci, Henderson; Cherubini; , Cuni; Coda. Allenatore: Foti

Empoli – Sampdoria: la squadra arbitrale

Arbitro: Piccinini di Forlì. Assistenti: Bahri di Sassari e Biffi di Treviglio. Quarto ufficiale: Iacobellis di Pisa. VAR: Nasca di Bari. AVAR: Paganessi di Bergamo.