Empoli – Sampdoria: i convocati, torna Pedrola

Empoli – Sampdoria in programma domani sera alle 20,30 rappresenta la prima trasferta della triade Foti-Pozzi-Gregucci, con quest’ultimo che guarderà dalla tribuna per squalifica. Tra i convocati per la trasferta toscana figura Estanislau Pedrola.

La Sampdoria cerca punti per migliorare una classifica che la vede al penultimo posto insieme allo Spezia. Serve una risposta a livello di prestazione, in continuità con la parte finale dell’1 a 1 contro il Frosinone e discontinuità con la prima ora di gioco.

La formazione toscana è retrocessa l’anno scorso dalla Serie A ma ha incontrato, come spesso accade, difficoltà in Serie B. Due vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Anche al Castellani c’è stato un cambio di allenatore. Stagione iniziata con Guido Pagliuca, mentre ora al timone c’è Alessio Dionisi. Il nuovo tecnico deve ancora ottenere la prima vittoria dopo il pareggio contro il Venezia e la sconfitta contro la capolista Modena. I giocatori più prolifici sono Popov e Shpendi, entrambi autori di quattro goal.

Empoli – Sampdoria: i convocati

Portieri: Ghidotti, Krastev, Ravaglia.

Difensori: Coubiș, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic.

Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Bellemo, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Ricci.

Attaccanti: Cherubini, Coda, Çuni, Narro, Pedrola.

Empoli – Sampdoria: la squadra arbitrale

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Assistenti: Bahri di Sassari e Biffi di Treviglio.

Quarto ufficiale: Iacobellis di Pisa.

VAR: Nasca di Bari.

AVAR: Paganessi di Bergamo.