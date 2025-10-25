  • News24
La nota

Emergenza pronto Soccorso, Azione: “Servono risposte strutturali e immediate”

""Gli operatori sanitari sono stati esposti a condizioni di lavoro insostenibili, con afflussi nei pronto soccorso che hanno raggiunto anche le 120 presenze contemporanee"

Genova. Il gruppo sanità di Azione Liguria ha espresso “forte preoccupazione per la situazione critica che sta investendo il sistema dell’emergenza-urgenza in Liguria, aggravata dalla chiusura temporanea dell’ospedale San Martino e dal conseguente sovraccarico dei presidi Galliera e Scassi“.

“Gli operatori sanitari sono stati esposti a condizioni di lavoro insostenibili, con afflussi nei pronto soccorso che hanno raggiunto anche le 120 presenze contemporanee – prosegue Raffaele Griffo, responsabile gruppo sanità – Azione Liguria – Una situazione che, oltre a compromettere la sicurezza dei pazienti, espone il personale sanitario a carichi di lavoro e tensioni inaccettabili, con rischi crescenti di episodi di aggressività e burnout“.

La richiesta alla Regione è di intervenire per ⁠rafforzare l’organizzazione e la programmazione sanitaria territoriale, ⁠garantire un riequilibrio delle risorse tra le strutture ospedaliere,  ⁠sostenere il personale con misure concrete, sia operative che psicologiche e prevedere un piano straordinario per la gestione delle emergenze e delle urgenze.

“Questa fase critica non può essere affrontata con misure tampone o soluzioni emergenziali. Serve una visione strategica, un impegno condiviso e una gestione trasparente e partecipata – conclude la nota – Azione Liguria continuerà a monitorare la situazione, dando voce alle istanze degli operatori sanitari e dei cittadini, nella convinzione che una sanità pubblica efficiente, equa e umana sia una priorità non negoziabile per il futuro della nostra regione”.

