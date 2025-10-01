  • News24
Giornata del Dono, Emergency in piazza dal 3 al 5 ottobre con “Un cantuccio di pace”

L'iniziativa è anche un modo per sostenere il lavoro di Emergency a Gaza

Emergency

Liguria. Per celebrare la Giornata del Dono, dal 3 al 5 ottobre Emergency sarà in piazza con “Un Cantuccio di Pace”: oltre 2.000 i volontari saranno in 20 regioni italiane con i tipici biscotti nostrani per un gesto di solidarietà in sostegno dell’ong nel suo impegno medico sul fronte di Gaza.

Emergency ha scelto proprio il cantuccio per il forte messaggio che questo biscotto porta con sé: nato come galletta per nutrire i soldati romani, sotto i Medici si arricchisce di mandorle e altri ingredienti diventando un dolcetto di fine pasto, legato alla condivisione e ai momenti di festa, un simbolo di pace e riconciliazione, che si lascia alle spalle la sua origine bellicosa.

I cantucci di Pace saranno distribuiti dai volontari in una confezione da 250 gr: sono prodotti dolciari lievitati con mandorle intere al 25% dalla Pasticceria Artigianale Bonci di Montevarchi – azienda familiare che da circa 70 anni si tramanda l’arte pasticcera.

L’iniziativa è anche un modo per sostenere il lavoro di Emergency a Gaza.

I volontari saranno:

3 ottobre

Genova Incrocio Via Galata/Via San Vincenzo dalle 10 alle 18

Genova Salita Santa Caterina dalle 15 alle 18.30

Genova Via Luccoli 104 r dalle 10,30 alle 18

4 ottobre

Arenzano Centro polivalente Gino Strada dalle 15 alle 18.30

Camogli Portici Piazza Schiaffino dalle 10 alle 13

Genova Incrocio Via Galata/Via San Vincenzo dalle 15 alle 18,30

Genova Salita Santa Caterina dalle 15 alle 18.30

Genova Via Luccoli 104 r dalle 15 alle 18.30

5 ottobre

Chiavari Piazza Matteotti dalle 15 alle 18.30

