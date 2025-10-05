Città Metropolitana al voto per il nuovo consiglio: i nodi Amt e Amiu

Genova. Si vota oggi, domenica 5 ottobre, dalle 8 alle 20 per eleggere i 18 componenti del consiglio della Città metropolitana di Genova.

Due le liste di coalizione in campo, una di centrodestra e una di centrosinistra, e all’esito delle votazioni sarà delineato l’ente incaricato di prendere decisioni complesse come quella relativa alla gestione dei rifiuti e del trasporto pubblico locale.

Le elezioni e la conseguente nuova composizione del consiglio metropolitano si rendono necessarie dopo l’elezione della sindaca Silvia Salis, automaticamente anche sindaca della Città Metropolitana. Possono votare ed essere eletti solo consiglieri comunali e sindaci dei 67 Comuni della provincia nei due seggi nella sede della Città metropolitana di Genova e nella sottosezione di Chiavari. Lo scrutinio inizierò lunedì mattina.

A sfidarsi le due liste “Per la città metropolitana“, centrodestra, e “Coalizione progressista per Genova metropolitana“, listone del centrosinistra. Al netto del peso ricoperto dal capoluogo, i risultati sono ancora incerti: tanti i sindaci del Tigullio amministrati dal centrodestra che potrebbero influire sul risultato finale. In caso di vittoria del centrodestra, che confermerebbe il risultato del 2022, l’esito delle comunali genovesi sarebbe ribaltato e la sindaca Salis si troverebbe a governare un’aula a maggioranza opposta.

Se fossero invece eletti 9 consiglieri metropolitani di centrodestra e 9 di centrosinistra – un pareggio, insomma – la coalizione progressista resterebbe comunque in vantaggio in aula con la stessa sindaca. Un risultato non scontato, che influirà non poco sulla scelte che la Città Metropolitana dovrà prendere nei prossimi mesi e sui fascicoli da gestire, primi tra tutti Amt e Amiu.

Subito dopo l’insediamento, infatti, il consiglio metropolitano neo-eletto dovrà decidere sul nuovo sistema tariffario di Amt, che il cda dell’azienda dovrebbe presentare entro il 15 ottobre.