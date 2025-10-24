  • News24
Innovazione

Efficientamento energetico, 61 imprese pronte a investire 14,4 milioni con il bando regionale

Piana e Ripamonti: "Proseguiremo su questa strada già dal prossimo futuro, con nuove opportunità per le imprese in ambito di rinnovabili con la misura che aprirà il 27 novembre"

comunità energetiche fotovoltaico

Genova. “Sessantuno imprese sono pronte a investire 14,4 milioni di euro in efficientamento energetico grazie a Regione Liguria”.

A dirlo sono l’assessore regionale all’Energia Paolo Ripamonti e il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana. La misura, rientrante nell’azione 2.1.2 del PR Fesr 2021-2027, disponeva di 14 milioni di euro di dotazione economica e prevedeva agevolazioni, concesse in parte a fondo perduto e in parte a finanziamento agevolato, per progetti di riqualificazione energetica di immobili, impianti e processi produttivi.

“Una risposta positiva, in linea con le precedenti edizioni, che consolida l’azione regionale. L’obiettivo è chiaro: ridurre i costi in bolletta e le emissioni, migliorando le prestazioni energetiche – aggiungono Ripamonti e Piana -. Proseguiremo su questa strada già dal prossimo futuro, con nuove opportunità per le imprese in ambito di rinnovabili con la misura che aprirà il 27 novembre”.

