Droga in centro storico, i carabinieri arrestano tre spacciatori con 51 grammi di crack

Genova. Continuano i controlli dei carabinieri nel centro storico di Genova per prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’ultima operazione antidroga nella zona, condotta dal nucleo operativo della compagnia Genova Centro, ha consentito di arrestare tre uomini di origine senegalese domiciliati a Genova, trovati in possesso di 51 grammi di crack. Una piaga che preoccupa sempre di più cittadini e istituzioni.

Le attività investigative sono partite dall’iniziativa dei militari della stazione di Genova Maddalena, competente sull’area più delicata del centro storico, che durante i quotidiani servizi di pattugliamento del territorio tra i vicoli hanno notato i movimenti sospetti di alcuni soggetti che stazionavano frequentemente tra la zona di via Prè e piazza della Commenda.

I successivi servizi di osservazione e pedinamento nei confronti dei sospetti hanno consentito di apprenderne le abitudini ed accertarne l’esatto luogo di dimora, dove i carabinieri, a seguito di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto e sequestrato 51 grammi di crack, in parte già suddivisi in 98 dosi pronte per essere spacciate, in parte rinvenuti nella classica forma di “ostia”, che sarebbe stata poi frazionata.

In casa sono stati inoltre rinvenuti un bilancino di precisione e vario materiale necessario per il confezionamento della droga, oltre a 540 euro ritenuti il frutto dell’attività di spaccio. I tre arrestati sono stati portati in carcere a Marassi, in attesa dell’udienza di convalida.

Sempre nell’ambito dei controlli nel centro storico, i carabinieri della stazione Maddalena hanno arrestato un 59enne senegalese per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, per introduzione nello stato e commercio di prodotti falsi e per ricettazione. L’uomo, sorpreso mentre esponeva accessori di moda contraffatti, per sottrarsi al controllo dei carabinieri si è dato alla fuga. Poi, bloccato dai militari, ha opposto resistenza ferendoli. A seguito della perquisizione domiciliare eseguita dai militari, sono stati trovati e sequestrati numerosi oggetti contraffatti, quali cinture, borse, portafogli e occhiali.