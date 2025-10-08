Donne vittime di violenza, approvata mozione in consiglio su destinazione alloggi Erp

Genova. Maria Luisa Centofanti, capogruppo consiliare della lista Riformiamo Genova in consiglio comunale, annuncia che in sala Rossa è stata approvata la mozione presentata per destinare alloggi Erp alle donne vittime di violenza che terminano i percorsi in casa di protezione.

“Un passo atteso da anni − dice Centofanti − che trasforma in impegno concreto gli ordini del giorno approvati nel 2023 e nel 2024 e mai tradotti in azioni. Il Comune ora si assume la responsabilità di dare continuità abitativa protetta, collaborando con i tre centri antiviolenza cittadini, Mascherona, Pandora e Per non subire violenza, e avviando finalmente un progetto reale”.

Centofanti ricorda i numerosi incontri e tavoli da cui è scaturita “un’azione sperimentale ma concreta che scandisce l’agire per tutelare le donne. Ogni giorno di ritardo aumenta il rischio che una donna, dopo essere uscita da una casa rifugio, si ritrovi senza alternative, esposta a nuove marginalità o, peggio, costretta a tornare nella stessa situazione di violenza da cui era fuggita. Questa amministrazione non lo permetterà: da oggi la politica si traduce in un impegno tangibile. Il sostegno alle donne vittime di violenza passa attraverso la ricostruzione di un proprio senso di consapevolezza, autonomia e responsabilità. L’autonomia economica e la consapevole gestione delle proprie finanze sono pilastri essenziali di questo processo, occasione di un nuovo inizio. Con l’approvazione di questa mozione, Genova si mette finalmente dalla parte delle donne, non più con parole ma con fatti”.