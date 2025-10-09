  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Supporto

Minaccia di togliersi la vita, donna salvata dagli agenti della polizia stradale

È successo lo scorso 7 settembre sull’autostrada A7, a chiamare il 112 un uomo preoccupatissimo dopo che la moglie, sconvolta era salita a bordo della sua auto alla volta di Genova

Generico ottobre 2025

Genova. Salvata da una pattuglia della polizia stradale che è riuscita a raggiungerla e a fermarla prima che si facesse del male.

È successo lo scorso 7 settembre sull’autostrada A7, a chiamare il 112 un uomo preoccupatissimo dopo che la moglie, sconvolta era salita a bordo della sua auto alla volta di Genova minacciando di togliersi la vita.

Gli operatori della sala radio, dopo avere chiesto la targa, il modello, il colore del veicolo e ogni altro elemento utile per risalire alla donna, hanno trasmesso le informazioni alle pattuglie della  sezione polizia stradale che si sono subito mobilitate.

Gli agenti in servizio sulla A7 sono riusciti a individuare la vettura e, in sicurezza, l’hanno fermata nell’area di servizio più vicina. Fin da subito hanno visto che la donna era molto scossa, ma sono riusciti a calmarla sino all’arrivo del personale sanitario.

Successivamente hanno scortato l’ambulanza fino all’ospedale più vicino e hanno contattato i familiari per tranquillizzarli e comunicargli dove era stata portata.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.