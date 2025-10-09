Minaccia di togliersi la vita, donna salvata dagli agenti della polizia stradale

Genova. Salvata da una pattuglia della polizia stradale che è riuscita a raggiungerla e a fermarla prima che si facesse del male.

È successo lo scorso 7 settembre sull’autostrada A7, a chiamare il 112 un uomo preoccupatissimo dopo che la moglie, sconvolta era salita a bordo della sua auto alla volta di Genova minacciando di togliersi la vita.

Gli operatori della sala radio, dopo avere chiesto la targa, il modello, il colore del veicolo e ogni altro elemento utile per risalire alla donna, hanno trasmesso le informazioni alle pattuglie della sezione polizia stradale che si sono subito mobilitate.

Gli agenti in servizio sulla A7 sono riusciti a individuare la vettura e, in sicurezza, l’hanno fermata nell’area di servizio più vicina. Fin da subito hanno visto che la donna era molto scossa, ma sono riusciti a calmarla sino all’arrivo del personale sanitario.

Successivamente hanno scortato l’ambulanza fino all’ospedale più vicino e hanno contattato i familiari per tranquillizzarli e comunicargli dove era stata portata.