Investita da uno scooter mentre attraversa la strada: donna ricoverata con femore rotto

Soccorso anche il centauro, portato all'ospedale per accertamenti

Genova. Non si ferma la scia di incidenti sulle strade di Genova. Momenti di apprensione questa mattina a Marassi in corso Sardegna, nel tratto terminale alla confluenza con via Fereggiano, dove una donna è stata investita da uno scooter mentre attraversava la strada.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 7 e ad avere la peggio è stata proprio la donna, soccorsa e trasportata in codice giallo al pronto soccorso del San Martino dove le è stata diagnosticata la frattura di un femore.

Soccorso anche il ragazzo alla guida della moto, caduto a terra a seguito dell’impatto: per lui qualche livido e trasporto in ospedale, al Galliera, in codice giallo.

Sul posto, insieme alle ambulanze di Squadra Emergenze e Nuova Volontari di San Fruttuoso e all’automedica del 118, è intervenuta anche la polizia locale che ha effettuato il rilevi del caso per capire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità. Trattandosi di un incrocio regolato da semafori, qualcuno non ha rispettato il rosso.

