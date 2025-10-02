Domenica 5 ottobre a Genova torna “Nonno ascoltami!”, l’evento sul tema della salute uditiva

Genova. Si terrà domenica 5 ottobre, in piazza Matteotti, la giornata dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulla salute uditiva “Nonno ascoltami!”, una campagna organizzata dalla onlus Udito Italia e che è partita il 28 settembre, toccando cinque città italiane.

«Sono contenta che anche quest’anno Genova sia stata scelta per questa importantissima campagna che è “Nonno ascoltami! – dice l’assessora al Welfare Cristina Lodi – perché puntare su prevenzione e sensibilizzazione è un’azione fondamentale e che possiamo mettere in campo unendo le forze tra istituzioni, sanità e associazioni e onlus che, quotidianamente, si occupano di sordità. Lo scopo di eventi come questo non è solo creare sinergie, ma anche e soprattutto raggiungere il maggior numero di persone possibile e dare un contributo importante nel migliorare la loro qualità della vita».

«È per questo – spiega Valentina Faricelli, presidente di Udito Italia Onlus – che da sedici anni siamo impegnati in campagne di informazione, educazione e responsabilizzazione dei cittadini per diffondere l’importanza della prevenzione dei disturbi uditivi, avvicinando la sanità alla gente».

«In Liguria e in particolare a Genova – ha affermato il direttore di Udito Italia Giancarlo Alfani – si rinnova ogni anno una delle tappe più partecipate di "Nonno Ascoltami!". La Regione è stata una delle prime ad accogliere l'evento che registra una grande partecipazione dei cittadini. Merito soprattutto di istituzioni attente e sensibili che, in modo non scontato, hanno compreso il senso dell'iniziativa e il messaggio di sensibilizzazione verso un problema ancora sottovalutato come quello della salute uditiva». «Negli ultimi anni i disturbi uditivi sono in preoccupante aumento e il tema è ormai all'attenzione dei governi mondiali – aggiunge Mauro Menzietti, fondatore della Onlus -. L'Oms ha istituito un apposito organismo, a Ginevra, per monitorare e incoraggiare politiche attive di prevenzione e cura dei disturbi uditivi. Questo organismo è il World Hearing Forum di cui anche Udito Italia è membro».

Ad accogliere i cittadini le equipe mediche coordinate da Marco Barbieri, direttore del reparto di Otorinolaringoiatria della Asl 3 genovese e Giorgio Peretti, direttore del reparto di Otorinolaringoiatria del Policlinico San Martino di Genova; Croce Rossa e con la collaborazione del partner tecnico Maico Biacustica.

Tra le principali novità di quest’anno la collaborazione con Polstrada, Aci e Fondazione Ania, per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un udito sano quando si è alla guida di un mezzo. E anche a Genova Nonno Ascoltami! amplia i temi della prevenzione: accanto alla consueta attività di screening nelle piazze grazie alla collaborazione con la delegazione Aci locale, si accenderanno i riflettori sull’importante aspetto della sicurezza stradale.

Secondo l’OMS oltre un miliardo e mezzo di persone convivono con una qualche forma di disabilità uditiva (430 milioni in forma invalidante). Cifra che potrebbe salire a oltre 2 miliardi e mezzo nel 2050 (di cui oltre 700 milioni in forma invalidante). Negli ultimi anni l’allarme maggiore riguarda la sempre crescente esposizione al rumore, soprattutto negli ambienti ricreativi. Ciò ha portato l’OMS a prevedere che oltre un miliardo di giovani nel mondo potrebbe essere a rischio di perdita dell’udito a causa di abitudini di ascolto non sicure. Eppure, la salute uditiva riveste un ruolo fondamentale in molteplici aspetti della vita un tempo sottovalutati – ad esempio nella sicurezza stradale – e cittadini e istituzioni sono sempre più attente al comfort acustico degli ambienti. Se diagnosi precoce e tecnologie assistive sono armi certamente fondamentali, è sulla sensibilizzazione e consapevolezza delle persone che si gioca la partita più importante. Tanto che l’OMS stima che il 50% dei casi di ipoacusia potrebbe essere prevenuto attraverso adeguate misure di sanità pubblica.

Per questo ogni anno la Onlus porta in giro per l’Italia la sua campagna di prevenzione più importante: “Nonno Ascoltami! – La Prevenzione in piazza”. Per l’edizione 2025 in totale 5 domeniche, dal 28 settembre fino al 26 ottobre, una campagna sostenuta dall’Oms e dal Ministero della Salute, che si affida alla consolidata formula con medici specialisti, professionisti sanitari e volontari per una giornata a disposizione dei cittadini per aiutarli a conoscere meglio questo importante senso, l’udito.

I dati della salute uditiva

In Italia sono oltre 7 milioni le persone con problemi di udito, corrispondenti al 12,1% della popolazione, una persona su tre (tra gli over 65). Solo il 31% della popolazione ha effettuato un controllo dell’udito negli ultimi 5 anni, mentre il 54% non l’ha mai fatto.

Solo il 25% di coloro che potrebbero averne beneficio usa l’apparecchio acustico, nonostante l’87% di chi ne fa uso, dichiari migliorata la propria qualità di vita.

Al livello mondiale, l’Oms stima che circa il 5% della popolazione “convive” con una perdita uditiva e si prevede che circa una persona su quattro entro il 2050 sperimenterà una forma di diminuzione dell’udito (pari a quasi 2,5 miliardi di persone in tutto il mondo).

La campagna gode del patrocinio del Ministero della Salute e ha ottenuto il riconoscimento della Presidenza della Repubblica. Inoltre, Udito Italia diffonde ufficialmente in Italia le raccomandazioni dell’OMS in tema di salute uditiva ed è inserita, quale rappresentante italiano, nel Comitato Direttivo del World Hearing Forum, organo istituito all’interno dell’OMS e che riunisce i maggiori esperti mondiali di salute uditiva.