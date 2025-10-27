Disturbi alimentari, Lauro (Fdi): “Presto un nuovo tavolo di lavoro”

Genova. “La Regione Liguria sta lavorando con attenzione e cura sui disturbi alimentari”. Così dichiara la consigliera regionale Lilli Lauro (Fratelli d’Italia) commentando un articolo pubblicato oggi sull’edizione genovese di Repubblica.

“È e deve essere una battaglia priva di colore politico – afferma – dietro i numeri ci sono persone, famiglie, genitori che ogni giorno affrontano una sofferenza enorme. È nostro dovere dare risposte, e lo stiamo facendo. Proprio nei prossimi giorni l’assessorato alla Sanità convocherà un tavolo tecnico dedicato ai disturbi del comportamento alimentare. L’obiettivo è costruire una rete di servizi sempre più vicina ai territori, con tempi di presa in carico ancora più rapidi e strutture adeguate”.

“Sappiamo che c’è ancora tanto da fare – aggiunge – ma non accettiamo che si dica che la Regione è ferma. Le difficoltà ci sono, e non da oggi, ma stiamo lavorando in silenzio e con serietà per rafforzare i percorsi di cura. Serve meno polemica e più collaborazione, perché su temi come questi non esistono maggioranza e opposizione: esistono solo persone da aiutare”.

La consigliera conclude con un appello al senso di responsabilità di tutte le forze politiche: “Chi ha a cuore la salute pubblica deve lavorare insieme. I disturbi alimentari sono una ferita che attraversa tutta la società: serve un impegno comune, fatto di ascolto, concretezza e rispetto”