Discarica abusiva del Gazzo, il degrado non si ferma. L’allarme dei cittadini: “I rifiuti si stanno allargando”

Genova. Sono passati poco più di due mesi ma, nonostante il caldo estivo, le piogge di settembre e l’ottombrata in corso, sulle alture di Sestri Ponente il tempo sembra essersi fermato. Stiamo parlando della discarica abusiva del monte Gazzo, sorta a inizio estate e cresciuta settimana dopo settimana grazie a nuovi “conferimenti”, nonostante le diverse segnalazioni dei residenti della zona.

E ora i residenti lanciano un nuovo allarme: le intemperie e i selvatici, infatti, stanno letteralmente sconquassando i sacchi neri contenente detriti edili (e forse amianto), sparpagliando in questo modo i rifiuti che di fatto si stanno allargando a tutto il sottobosco della zona.

Da qui l’appello alle istituzioni per un intervento di pulizia, in modo da fermare la “spirale del degrado” dove rumenta chiama rumenta. “Abbiamo segnalato al Comune e ad Amiu – spiega una cittadina della zona – ci era stato assicurato che l’intervento sarebbe stato compiuto entro settembre, così non è stato. E i rifiuti continuano ad aumentare“.

Sul tema interviene il neo presidente del Municipio VI Medio Ponente Fabio Ceraudo: “Abbiamo appreso di questa situazione da Genova24 – spiega – ora proveremo a intervenire cercando capire dove si è fermata la pratica e intervenire nella maniera più veloce possibile. I cittadini fanno bene a segnalare e insistere. Il problema delle discariche abusive è una piaga molto diffusa in tutta la città e spesso si accumulano ritardi. E’ bene però, dove possibile, rimuoverle il prima possibile per evitare che la situazione peggiori ancora”