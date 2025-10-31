Defunti, domenica a Staglieno la commemorazione dei caduti di tutte le guerre

Genova. Domenica 2 novembre, come ogni anno, nel Cimitero Monumentale di Staglieno si terrà la commemorazione dei caduti di tutte le guerre. Il programma prevede, dalle 9, la partenza del corteo dall’entrata dei fioristi verso la cripta “Trento e Trieste” dove le autorità civili e militari e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma renderanno omaggio all’omonimo sacrario con la deposizione delle corone. Le cerimonie proseguiranno, alle 10, con la celebrazione della Santa Messa, officiata dall’Arcivescovo Metropolita di Genova mons. Marco Tasca, nel viale della Fede e con le deposizioni delle corone presso i campi Partigiani, Caduti Francesi e Caduti Inglesi. Alla commemorazione parteciperà la sindaca di Genova Silvia Salis.

In occasione della ricorrenza della Novena dei defunti, in previsione di un maggior afflusso di visitatori, i cimiteri di primo e secondo grado modificheranno gli orari di apertura al pubblico: fino al 2 novembre, dalle 7.30 alle 16.30, con chiusura definitiva alle 17. Nei cimiteri cittadini sono state adottate, nel periodo della Novena, alcune modifiche alla viabilità.

Anche quest’anno, inoltre, fino al 2 novembre, sarà messo a disposizione un servizio minibus gratuito nel cimitero monumentale di Staglieno, per le persone con difficoltà di deambulazione.

Domenica 2 novembre, alle 15.30, la Santa Messa, aperta alla cittadinanza, sarà celebrata dall’Arcivescovo Monsignor Marco Tasca, nel cimitero di Staglieno, nel viale della Fede, davanti al Pantheon.