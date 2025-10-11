  • News24
Entroterra

Tentato omicidio a Davagna, uomo aggredisce vicino di casa a colpi di machete

L'episodio al culmine di una lite. Grave un 67enne. L'aggressore già noto in paese come persona problematica, è stato arrestato dai carabinieri

Davagna. Tentato omicidio a Davagna nell’immediato entroterra di Genova: un uomo di circa 40 anni, al culmine di una lite con una coppia di vicini di casa, si è scagliato contro di loro con un machete ferendo gravemente il marito, un uomo di 67 anni. Illesa la donna.

I fatti sono avvenuti in frazione Mareggia. Il 40enne, italiano così come il 67enne aggredito, è stato bloccato e arrestato dai carabinieri della compagnia di Chiavari per tentato omicidio. L’uomo era già noto in zona per condotte violente e si trova in condizioni psichiche di fragilità per motivi personali.

L’uomo già in passato si era reso protagonista di un’altra aggressione nel paese e, secondo gli abitanti del posto, aveva litigato più volte con i vicini di casa, dirimpettai.

Il ferito è stato portato in codice rosso – il più grave – al pronto soccorso dell’ospedale San Martino con ferite alla testa. Con lui a bordo dell’ambulanza della Croce Rossa la moglie, sotto shock.

