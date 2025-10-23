Dalla Regione 785.000 euro per il rilancio di tre comuni dell’entroterra

Genova. La Regione Liguria ha stanziato 785mila euro per interventi di riqualificazione degli spazi pubblici e del rilancio di tre comuni liguri: Cairo Montenotte, Cosio d’Arroscia e Isola del Cantone.

I tre Comuni sono inclusi nella graduatoria 2024, prorogata e aggiornata al 2025, nell’ambito del programma regionale di rigenerazione urbana. A Isola del Cantone l’intervento prevede la riqualificazione della viabilità pedonale del capoluogo, con un contributo dello stesso importo, volto a migliorare l’accessibilità e la fruibilità degli spazi pubblici.

A Cairo Montenotte, in provincia di Savona, il finanziamento regionale consentirà di completare la riqualificazione delle aree adiacenti piazza della Vittoria, ultimo lotto di un progetto già sostenuto dalla Regione, con un contributo di 317mila euro su un intervento complessivo di 337mila euro.

A Cosio d’Arroscia, in provincia di Imperia, i lavori interesseranno l’oratorio comunale e la piazza antistante, cuore della vita del borgo, con un contributo regionale di 233mila euro su un totale di 250mila euro.

“Si tratta di tre lavori importanti per l’entroterra – ha detto l’assessore regionale Marco Scajola, che ha proposto lo stanziamento – la Regione Liguria, attraverso il suo programma di rigenerazione urbana, continua a sostenere concretamente i piccoli comuni, aiutandoli a valorizzare i centri storici, a migliorare la qualità della vita dei cittadini e ad avere nuovo appeal turistico. Con questi tre interventi, dal 2021 a oggi sono 183 quelli messi in cantiere in tutta la Liguria per un totale di 50 milioni di euro di investimenti. La maggior parte di questi è stata fatti in piccoli borghi dove riqualificare una piazza o una via centrale spesso è sinonimo di rilancio per un intero paese”.