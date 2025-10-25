Dlla Croce Bianca un corso gratuito di rianimazione cardiopolmonare pediatrica

Genova. La Croce Bianca Genovese organizza per sabato 8 novembre 2025 un corso gratuito, rivolto alla cittadinanza, sulla rianimazione cardiopolmonare pediatrica (PBLSD).

L’incontro si terrà dalle ore 14:00 alle 19:00 presso il centro formazione della pubblica Assistenza in piazza Palermo 7r canc., alla Foce.

Verranno illustrate le principali manovre salvavita in ambito pediatrico, quali la disostruzione delle vie aeree e il massaggio cardiaco nei neonati e nei bambini.

“Questo corso è uno dei tanti che teniamo durante l’anno, rivolti alla cittadinanza – spiega Federico Scacchetti, direttore sanitario della Croce Bianca Genovese – La finalità è quella di trasmettere la cultura delle manovre salvavita nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari, poiché queste patologie sono tempo-dipendenti ed è fondamentale saper fare qualcosa ancor prima che arrivi l’ambulanza”.

“La formazione è un’attività importantissima per tutti gli enti e le pubbliche assistenze, sta a noi divulgare queste importanti procedure e renderle note a una fetta sempre più ampia della popolazione. Questo incontro si rivolge in particolare a neo-genitori, educatori, insegnanti e più in generale a tutti coloro i quali si prendano cura di bambini”, conclude Scacchetti.

Gli interessati ad approfondire ulteriormente le tematiche trattate o ad intraprendere il percorso da aspiranti volontari, potranno effettuare l’iscrizione all’associazione e saranno ricontattati per un colloquio.

Per partecipare all’incontro (al termine del quale verrà rilasciato un attestato di partecipazione) è obbligatoria la registrazione a questo link entro il 7 novembre. I posti disponibili sono 30. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail comunicazione@crocebianca.it.