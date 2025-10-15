Crisi Amt, 158 milioni di debiti e stipendi ancora a rischio. Ecco il piano: “Servono 60 milioni all’anno”

Genova. Mancano ancora 42 milioni per consentire ad Amt di pagare stipendi e contributi fino a marzo 2026, mentre i debiti ammontano a 158 milioni, di cui 101 milioni solo nei confronti dei fornitori. Dopodiché, per mantenere in piedi la società, serviranno un aumento di capitale nell’ordine dei 100 milioni e un’iniezione di 60 milioni all’anno in conto economico: 50 milioni di contributi pubblici sul contratto di servizio per compensare i maggiori costi e 10 milioni di ricavi da tariffazione.

Sono i principali numeri snocciolati oggi dal presidente Federico Berruti nell’attesa commissione consiliare convocata a Tursi per fare luce sul futuro dell’azienda, letteralmente una “resa dei conti“, tecnica e politica, sulla crisi che dall’estate tiene banco nella politica di Genova. Di fatto, però, anche una prima anticipazione del piano di salvataggio triennale per cui proprio oggi scadono i termini. Nelle scorse ore, intanto, è stata depositata l’istanza di composizione negoziata della crisi che aiuterà Amt a sopravvivere nei prossimi mesi.

Spalti gremiti di lavoratori e sindacalisti, alcuni rimasti fuori dall’aula, i lavori sono iniziati in ritardo perché l’opposizione ha contestato l’assenza della sindaca Salis e la mancanza della diretta televisiva (il regolamento la consente, ma solo da parte del Comune o di un operatore affidatario). Poi, come prevedibile, è andato in scena lo scontro tra centrodestra e centrosinistra sulle responsabilità della crisi. Ma anche lo scontro implicito a distanza tra il presidente Federico Berruti – che più volte chiarisce la disponibilità a dimettersi se all’amministrazione non piaceranno le sue linee operative – e l’ex presidente Ilaria Gavuglio, uscita di scena a fine luglio ma rimasta tuttora come direttrice generale.

“Il 1° luglio la nostra sindaca, rispondendo a un’intervista, parlava di un’azienda sull’orlo del fallimento sulla base di numeri aleatori e provvisori. Avete sporcato la reputazione dell’azienda con una modalità scomposta – l’accusa lanciata dall’ex vicesindaco reggente Pietro Piciocchi -. State facendo tutto il possibile perché qualcuno dica che l’azienda non vale più niente e magari va venduta per quattro castagne secche. Noi questo non lo permetteremo”.

“Non c’è nessuna intenzione occulta di privatizzare, sarebbe un assurdo perché l’unico patrimonio che ha Amt è il contratto di servizio e oggi far entrare un privato vorrebbe dire farlo decadere – ha ribadito il vicesindaco Alessandro Terrile -. Amt non arriva viva ai prossimi mesi se non la proteggiamo. La responsabilità è di quei conti, non di chi ha detto che c’erano 100 milioni di debiti. Qualcuno poteva intervenire prima: fa lo stesso, ci pensiamo noi. Ma nessuno ci venga a fare la lezioncina sulla drammatizzazione dei numeri, i numeri sono quelli. Su questa strada forse salviamo qualche preferenza, ma non salviamo Amt”. E infine un monito pesantissimo: “La liquidazione giudiziale o il fallimento di Amt porterebbe con molta probabilità al dissesto del Comune di Genova“.

I numeri della crisi di Amt e le contromisure dell’azienda

I numeri del “buco” sono quelli individuati dalla relazione della società Pwc, allegata ai documenti della commissione e anticipata il 2 ottobre in conferenza stampa da Salis, Terrile e Berruti. Ma le stesse cifre sono confermate dalla direzione finanziaria di Amt. Nel 2024, anno per cui il bilancio non è stato ancora approvato, il risultato d’esercizio risulta in rosso per 74,5 milioni: oltre a perdite di gestione per 51 milioni si considerano come sopravvenienze passive due crediti inseriti nel 2023 che però non sono mai stati incassati (i 12,5 milioni del ministero dell’Ambiente, sbloccati solo il mese scorso, e 8,4 milioni di sanzioni) e altre voci minori. Nel 2025 Pwc stima una chiusura in negativo per 42,2 milioni (al 31 agosto), mentre l’azienda prevede un risultato finale in rosso di 47,2 milioni.

Il deficit patrimoniale netto provvisorio a fine agosto era di 86 milioni di euro, destinati probabilmente a salire fino a 90 milioni. Ma cosa vuol dire in soldoni? Significa che i debiti dell’azienda superano di gran lunga il capitale (che vale circa 30 milioni) e i crediti. “Questa cosa è gravissima – tuona il presidente Berruti -. Non vorrei sembrasse un dettaglio. Il primo obbligo degli amministratori è preservare il patrimonio netto della società, ma a noi risulta che almeno da un anno la società abbia un patrimonio netto negativo. Noi abbiamo dovuto fare senza indugio una cosa prevista per legge. Potevamo o convocare oggi un’assemblea dei soci per aumento di capitale, dando 30 giorni ai soci per sottoscriverlo, ma abbiamo capito che non c’erano queste condizioni. L’alternativa è la liquidazione della società. Allora abbiamo attivato senza indugio una delle procedure previste, e la più lieve è la composizione negoziata della crisi“.

In pratica cosa succederà? “Gli obblighi di ricapitalizzazione che erano latenti per legge da ieri sono sospesi per tutta la durata della procedura, che ordinariamente è di sei mesi e si può chiedere di prorogare per altri sei mesi. Appena verrà nominato l’esperto che dovrà aiutare la mediazione creditori-debitori, potremo chiedere al tribunale di concederci le misure protettive, cioè la possibilità di evitare azioni individuali da parte dei singoli creditori a danno della società. Noi siamo esposti a queste azioni non perché abbiamo detto cose antipatiche, ma perché abbiamo 150 milioni di debiti e nemmeno i soldi per pagare gli stipendi. Ma di cosa ci siamo stupendo?”

Una crisi che “non è stata causata dal cambio del consiglio di amministrazione” e che “non era sconosciuta”, sottolinea Berruti ricordando che gli uffici avevano respinto come “irricevibile” la relazione previsionale presentata a febbraio 2025. Il presidente stigmatizza ancora le scelte del cda precedente: “Nella relazione venivano previsti 25 milioni di capitalizzazioni di costi. I bilanci si devono redigere rispettando il codice civile e i principi contabili. Ma i presupposti per capitalizzare i costi non ci sono”. Si tratta dei costi della politica tariffaria, che l’azienda voleva far figurare come investimenti spalmati su cinque anni.

Ma non è tutto. “Erano inseriti 29 milioni di ricavi da sanzioni sulla base di una percentuale di recupero del 37,5%, mentre il tasso medio di incasso di queste sanzioni è di circa il 3,5% – nota Berruti – Gli incassi nel 2024 sono stati di 3,3 milioni. Io non firmerò mai un documento di informativa societaria di Amt che preveda il 37,5% di ricavi da sanzioni iscritti neanche sotto tortura. Fino al 2022 la società, come molte del settore, li iscriveva per cassa secondo principio di prudenza. Inserendo queste cifre astronomiche e poi svalutandole si crea un enorme impatto fiscale perché, mentre il ricavo è imponibile, la svalutazione è indeducibile. Ma il tema principale è che quei ricavi non ci sono e quindi non si possono mettere“.

Mancano ancora soldi per gli stipendi, oltre 100 milioni di debiti verso i fornitori

Lo stato di salute di Amt è sempre quello di un malato grave, nonostante tutte le anticipazioni di liquidità e le risorse promesse da Regione, Comune e Città metropolitana. In sostanza mancano ancora soldi per garantire retribuzioni e contributi: “Nell’istanza per la composizione negoziata della crisi, depositata ieri, evidenziamo da qui al 31 marzo 2026 l’esigenza di interventi addizionali di copertura (deficit di cassa) di 42 milioni, limitando la stima al pagamento di stipendi e F24, e ipotizzando di poter trovare coi fornitori forme di accordo che ci consentano di dilazionare nel tempo il pagamento del debito scaduto. Questo è per chiarire il fatto che la crisi non è stata causata dal 29 agosto in poi”, rimarca Berruti.

Per non parlare dei fornitori: i debiti ad oggi superano i 100 milioni di euro e non ci sono prospettive di miglioramento. E proprio in questi giorni, le sezioni Liguria e Piemonte di Anav, associazione che rappresenta 40 imprese private del trasporto persone con autobus, chiedono alla Città metropolitana di Genova e alla sindaca Silvia Salis il pagamento urgente dei rilevanti crediti vantati nei confronti di Amt da diverse aziende rappresentate, subaffidatarie di importanti linee di trasporto pubblico e servizi di trasporto scolastico. E preannunciano specifiche azioni allo scopo da parte delle aziende, che hanno maturato ormai crediti per 2,3 milioni di euro con ripercussioni sul piano occupazionale per 84 addetti.

Ecco il piano di salvataggio: servono maggiori entrate per 60 milioni all’anno

“Il Comune di Genova farà di tutto per mantenere pubblica Amt, ma il primo passo è che l’azienda stia in piedi sulle sue gambe“, dice Terrile. Ma come? I pilastri in sostanza saranno due: la revisione delle tariffe e l’aumento dei contributi pubblici. “Stiamo per rilasciare il nostro documento di piano che dovrà essere sottoposto al vaglio dei soci. Lo adotteremo in consiglio all’inizio della prossima settimana, poi arriverà alle istituzioni”, chiarisce Berruti. Che però ha già fornito qualche dato.

Anzitutto bisognerà ritoccare il contratto di servizio, che oggi vale 128 milioni di euro tra bacino urbano ed extraurbano. “Quando si fa un affidamento in house si fa sulla base di un piano economico-finanziario con orizzonte molto lungo – spiega il presidente -. Nel mondo reale ci sono fattori esogeni all’azienda, il principale è l’inflazione, che impattano sui dati consuntivi. Abbiamo un’analisi tecnica da cui risulta un dato molto grande: stiamo parlando di 80 milioni di sotto-compensazione dopo il Covid. Nel futuro stimiamo che si debba aggiungere un incremento di queste compensazioni per 50 milioni all’anno. Questa è la prima leva. Certo, è un bel problema per chi deve pagare”. Il Comune di Genova ha già stanziato 7,8 milioni nel 2025 per integrare il contratto di servizio in aggiunta rispetto ai 27 milioni annui già previsti, ma non basterà.

L’altra leva sono le tariffe, visto che all’appello mancano circa 20 milioni rispetto alle previsioni. Berruti non demonizza del tutto le scelte della giunta Bucci-Piciocchi: “Credo che l’idea di rendere gratuito il trasporto pubblico sia ottima dal punto di vista del cittadino perché può cambiare nel medio-lungo termine le nostre abitudini, ma ci vuole tempo. Capisco il senso della sperimentazione che è stata fatta”. Ora però bisognerà trovare una via di mezzo tra “le esigenze brutali del corrente” e “l’esigenza strategica” di favorire l’uso dei mezzi pubblici: “La politica tariffaria dovrà comportare circa 10 milioni in più di ricavi che purtroppo l’utenza pagherà“. L’obiettivo è attestarsi sui livelli di ricavi da bigliettazione precedenti alla riforma, poco più di 62 milioni di euro.

Non dovrebbe trattarsi di un piano lacrime e sangue, ma di certo la gratuità verrà rimodulata secondo “meccanismi legati all’Isee e alle fasce sociali agevolate in questi due anni”. L’intenzione del Comune, come ha confermato oggi Terrile, è quella di modificare il sistema tariffario in più fasi. “Qualcuno dovrà pagare un po’ più il biglietto? Lo vedremo. Saremo in grado di annunciare le nuove tariffe dopo il confronto. Ci sarà un’adozione progressiva per dare modo di abituarsi“. In ogni caso bisognerà cambiare registro: “Un’azienda che prevede 73,5 milioni di ricavi e poi ne incassa 50 milioni ha un problema“, ribadisce il vicesindaco che ha già in programma incontri con sindacati e associazioni di utenti.

La ricapitalizzazione e il ruolo della Regione

Sul lungo termine non si potrà prescindere da un aumento di capitale che dovrà avere una “magnitudo di 100 milioni“, è la parola usata da Berruti. “È iniziato il confronto con Regione Liguria e Filse per affrontare sia i temi urgenti sia la ricapitalizzazione e il rafforzamento della società”, annuncia Terrile, che poi precisa: “Ragioniamo solo dei soci attuali e della Regione. Anche il Comune di Genova sta valutando un intervento di Fsu, la sua finanziaria“.

Si profila insomma quanto anticipato nelle nostre indiscrezioni: il governatore Marco Bucci punta ad acquisire la maggioranza del pacchetto azionario di Amt come primo tassello di un’azienda regionale unica di trasporto pubblico che possa garantire la sopravvivenza anche ad altre società provinciale in forte crisi (su tutte Riviera Trasporti). La Città metropolitana e il Comune, però, dovranno mantenere comunque quote di minoranza per non far venir meno l’affidamento in house del servizio. “Quali sono i tempi? Il prima possibile“, chiosa Terrile.

Parla l’ex presidente Gavuglio: “Sulle sanzioni abbiamo rispettato le regole”

In commissione a Tursi, per la prima volta dopo l’uscita di scena come presidente del consiglio di amministrazione, ha parlato Ilaria Gavuglio che ora difende il suo operato soprattutto sul tema del recupero crediti: “Le sanzioni cubano 100 milioni, cosa è stato fatto prima per recuperarli? Nulla. L’azienda dai primissimi mesi 2023 ha notificato atti amministrativi in busta verde e decorsi i 30 giorni ha iscritto a bilancio queste somme sulla base di un parere della Corte dei conti che pretende l’iscrizione a bilancio e un fondo rischi. Cosa ha allertato il collegio sindacale? La lentezza nei tempi dell’incasso, che imponevano un aiuto all’azienda anche attraverso il sistema bancario o l’ente socio. I tempi medi per l’incasso sono di cinque anni, oggi gli uffici ci dicono che tra il notificato del 2023 e del 2024 siamo al 25%, una percentuale compatibile coi cinque anni che avevamo stimato”.

Gavuglio rivendica anche le politiche tariffarie: “L’ottenimento di svariati milioni si basava sul modello Genova, cioè lo spostamento da trasporto privato a trasporto pubblico. Le agevolazioni e le gratuità hanno aumentato immensamente i passeggeri trasportati, 15 milioni in più 2024/2023″. L’ex presidente ricorda che il governo ha approvato ad agosto un integrazione di 1,7 miliardi al fondo nazionale trasporti che porterà 900 milioni in conto esercizio alle aziende: “Significa che esiste una riserva da cui è possibile attingere, le aziende possono già presentare progetti”.

Il valzer delle consulenze

E proprio sui diversi nomi che ruotano intorno all’azienda per lo studio dei conti e la redazione del nuovo piano industriale ha puntato il dito il centrodestra. A fare il chiarezza su ruoli e cifre è stato il presidente Berruti.

La società PriceWaterhouseCooper è stata incaricata di analizzare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’azienda e di redigere il piano di salvataggio per 140mila euro. Poi c’è Franco Vazio, avvocato ed ex deputato del Pd, ingaggiato per 80mila euro per un anno. E infine il nome più controverso, quello dell’avvocato Marco Arato, avvocato dello studio Bonelli Erede esperto di diritto societario e ristrutturazioni aziendali che tuttavia era stato anche difensore di Autoguidovie nel contenzioso contro Amt: a lui altri 110mila euro per assistere l’azienda nella composizione negoziata della crisi. Nel frattempo sarebbero usciti di scena Giovanni Bravo e Giancarlo Strada, professionisti che avevano seguito Atp Esercizio ai tempi della giunta Vincenzi.

“È semplice usare il tema delle consulenze per dire che questi soldi li potevi dare ai lavoratori, è un modo che trovo poco utile di affrontare il problema – si è difeso Berruti -. Piciocchi è un avvocato che lavora per molti enti pubblici. I costi per le professionalità che servono al risanamento sono molto alti e senza è impossibile affrontare un’attività di questo tipo”. E Terrile ha aggiunto: “Le consulenze costano. Si può spendere meno? È sempre un auspicio, ma non è una novità di questi giorni”.

I dubbi del collegio sindacale

Intanto anche il collegio sindacale – lo stesso che aveva dato l’allarme il 25 giugno parlando di “sintomi di crisi d’impresa” – nell’ultima riunione ha storto il naso sull’analisi di Pwc parlando di “risultanze contabili ottenute con variazione non motivata di principi contabili e con valutazioni di carattere liquidatorio“. E ha rilevato che “la direzione finanziaria e la direzione generale non sono sembrate concordi nelle valutazioni proposte da Pwc“. Insomma, un braccio di ferro interno all’azienda, col presidente Berruti supportato di fatto dai suoi consulenti.

Anche il presidente del collegio sindacale Stefano Franciolini ha espresso perplessità: “Le cautele sono rivolte alla tutela dell’immagine aziendale che si ritiene compromessa dal tutte le uscite a mezzo stampa“. E sulle sanzioni si allinea a Gavuglio: “C’è una sorta di obbligo di gestire i crediti in questo modo. L’obbligo si manifesta nell’iscrizione a bilancio. C’è stata una diminuzione evidente dei ricavi da traffico in attesa di una contribuzione pubblica che dovrebbe sopperire. Tolgo una posta molto veloce, la sostituisco con una posta molto più lenta: la situazione finanziaria netta peggiora”.

I sindacati: “Numeri da azienda fallita, lavoratori pronti a lottare”

“I lavoratori hanno lottato e sono pronti a lottare di nuovo”. Dai sindacati, tutti presenti in commissione, un avviso chiaro e unanime all’amministrazione: non siamo disposti a pagare le conseguenze della crisi. Sia Terrile sia Berruti hanno confermato che non verranno toccati né i posti di lavoro né le condizioni economiche dei dipendenti.

“Se quelli sono i numeri, sono i numeri di un’azienda fallita – commenta Andrea Gamba della Filt Cgil -. Sono numeri enormi che hanno bisogno di un grande senso di responsabilità. Non dobbiamo perdere neanche un posto di lavoro”. “Amt non è un gioco, si sta giocando sulla pelle dei lavoratori – accusa Antonio Vella della Fit Cisl -. Se l’avvocato di Autoguidovie ci porterà al fallimento abbiamo un serio problema, e se il Comune fa fallire Amt fa fallire anche il Comune”. “Il problema – aggiunge Gabriele Salvatori della Uiltrasporti – è serio e delicatissimo, non vorremmo entrare in conflitti politici che non ci riguardano“. “Com’è possibile che l’anno scorso, quando abbiamo portato sul tavolo il problema dei creditori, l’azienda ha minimizzato e sembravamo pazzi? A me interessa sapere chi sono i colpevoli e mi interessa che paghino“, attacca Roberto Piccardo della Ugl Fna.

Sulla stessa linea anche i sindacati di base, da Usb a Orsa Tpl a Cub Trasporti. Venerdì 17 ottobre sono già fissate quattro ore di sciopero di Cub Trasporti. Il sindacato ha criticato la giunta comunale che “litiga con la precedente amministrazione sul bilancio Amt e organizza incontri monotematici”, mentre il personale aziendale si trova a gestire un’azienda in difficoltà.

Intanto però sono decine i posti di lavoro a rischio nell’indotto, visto che l’azienda non ha i soldi per pagare né i fornitori né gli appaltatori. “Domani alle 16.30 siamo convocati dal prefetto perché la ditta Riccitelli vuole ritirarsi, parliamo del 10% del servizio – annuncia Edgardo Fano della Faisa Cisal -. I fornitori non danno più nulla, dalle lampadine ai pezzi di ricambio. Non vogliamo che i lavoratori siano usati come battaglia politica, noi ci occupiamo di altro”.

La riorganizzazione del servizio

Il 3 novembre, dopo un mese e mezzo di esercizio dell’orario invernale con 60-70 turni in meno, scatterà la riorganizzazione del servizio basata sulle reali disponibilità in termini di autisti e autobus. Gli attuali 1.040 turni giornalieri dell’orario feriale verranno perciò ridotti, spalmando i tagli su linee collinari e linee di forza.