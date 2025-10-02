  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Ancora

Creto, ennesimo tir incastrato nei tornanti: ancora una volta strada chiusa

Vigili del fuoco sul posto dalla notte per disincastrare il mezzo pesante "guidato" dal gps sulla viabilità collinare per evitare manifestazioni e chiusure

tir camion incastrato bloccato aggio creto
Foto d'archivio

Genova. Per l’ennesima volta un camion di grosse dimensioni è rimasto incastrato tra i tornanti delle alture genovesi con conseguenti disagi per i residenti della zona impossibilitati a utilizzare una strada per andare a casa o al lavoro.

E’ quanto accaduto nella notte tra l’1 e il 2 ottobre in via di Creto (la foto in apertura di pezzo è esemplificativa, ma di archivio), nell’immediato entroterra di Genova, a causa di un tir “guidato” sul posto dal gps per fargli evitare le manifestazioni e i blocchi stradali per Gaza di mercoledì sera.

La chiamata alla polizia locale è arrivata in tarda serata notte e alle sette del mattino le operazioni erano ancora in corso, con diverse squadre dei vigili del fuoco sul posto per provare a risolvere la situazione. Di fatto la strada che collega a Montoggio è bloccata.

Anche in questo caso, come già avvenuto il passato, il camionista ha provato a trovare una itinerario alternativo a causa della chiusura del casello di Genova Ovest e ha tentato di prendere la A7 a Busalla, passando dalle colline.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.