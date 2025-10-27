“Credere nella ricerca”, Mattarella premia il Deledda. Salis: “Orgoglio della città”

Genova. “Un riconoscimento che ci riempie d’orgoglio e che racconta il valore della scuola genovese”. Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, ha commentato il premio “Credere nella Ricerca” assegnato al liceo linguistico Deledda dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia “I Giorni della Ricerca” della Fondazione AIRC, al Quirinale.

“Voglio fare i miei complimenti più sinceri alla dirigente scolastica, agli insegnanti e soprattutto alle studentesse e agli studenti del Deledda – ha aggiunto la sindaca – per l’impegno, la passione e la costanza con cui hanno portato avanti un progetto di grande valore come ‘Cancro io ti boccio e Incontri con la Ricerca’. Avete dimostrato come la scuola possa essere un luogo in cui si cresce non solo nello studio, ma anche nella consapevolezza e nella solidarietà”.

Il riconoscimento premia il lavoro svolto dal liceo genovese insieme alla Fondazione AIRC per diffondere la cultura scientifica tra i più giovani e avvicinare la scuola al mondo della ricerca. “Questo premio – ha concluso Salis – rende orgogliosa tutta la città. Il Deledda ha saputo unire formazione, curiosità e responsabilità sociale, offrendo un esempio positivo di come i nostri ragazzi e ragazze possano diventare protagonisti del cambiamento”.

“Complimenti al Liceo Linguistico Internazionale Grazia Deledda per il prestigioso riconoscimento conferito oggi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questo premio testimonia l’eccellenza della scuola ligure e la capacità del Deledda di coniugare formazione, cittadinanza attiva e sensibilità verso temi di grande importanza come la ricerca scientifica e la lotta contro il cancro. Un esempio virtuoso di scuola che educa alla conoscenza, alla partecipazione e alla responsabilità sociale”. Così l’assessore regionale alla Scuola Simona Ferro, commentando il conferimento del Premio “Credere nella Ricerca” al Liceo Deledda nell’ambito della cerimonia I Giorni della Ricerca, promossa da Fondazione AIRC. Il riconoscimento è stato assegnato alla scuola per la partecipazione al progetto “Cancro io ti boccio”, un’iniziativa che ha coinvolto studenti, docenti e famiglie nella promozione della cultura scientifica e nell’incontro diretto con la ricerca.