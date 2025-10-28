Corto circuito al San Martino: il fumo avvolge il primo piano del Monoblocco: attività trasferite

Genova. Notte particolarmente movimentata al Monoblocco del San Martino, dove, nella tarda serata di ieri, il primo piano è stato avvolto da una spessa coltre di fumo causata da un corto circuito. Come comunica dalla direzione sanitaria del policlinico, il guasto ha interessato il sistema di continuità elettrica ubicata appunto al primo piano dello stabile.

Immediato l’intervento dei soccorsi, arrivati in forze in via precauzionale. Sul posto sono intervenuti la squadra anti incendio del policlinico e i Vigili del Fuoco; diverse le ambulanze attivate ma che, per fortuna, non sono dovute intervenire vista la assenza di feriti o persone da evacuare.

In questo punto del Centro Trasfusionale non sono presenti degenze, la Direzione del Policlinico ha comunque deciso di trasferire in altra area l’attività prevista in loco domattina, ossia le trasfusioni programmate.