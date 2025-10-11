  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Pericoloso

Corso Italia, cade da un muraglione fuori dalla discoteca: soccorso giovane

Il ragazzo si è procurato un trauma cranico ma le sue condizioni non sono gravi. Però è l'ennesima volta che si verifica un episodio simile

corso italia notte ambulanza

Genova. Intervento di vigili del fuoco e soccorsi medici, nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre, a Genova, per recuperare un giovane caduto da un muraglione fuori da un locale di corso Italia.

Il ragazzo, intorno a mezzanotte, era seduto sul muretto quando ha perso l’equilibrio ed è finito di sotto.

Sul posto sono arrivati subito, chiamati dagli amici, i soccorsi: oltre all’automedica del 118 e alla Croce Gialla, anche i vigili del fuoco, a supporto, per recuperare il giovane.

Inizialmente le sue condizioni erano sembrate molto serie, il ragazzo ha riportato un trauma cranico, ma poi i medici hanno riscontrato come tutto sommato la ferita non fosse grave. E’ stato comunque portato al San Martino per accertamenti.

Questo è l’ennesimo episodio del genere in corso Italia. In passato è accaduto che altri ragazzi cadessero nell’intercapedine tra la passeggiata e una nota discoteca per evitare di entrare pagando un biglietto o per superare la selezione all’ingresso.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.